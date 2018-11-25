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«Жучки» — срочно заменить
26.11.2018 — Разное | Лоевский край
Что такое «пробки» в электрощитке знает, наверное, каждый. Это массовое защитное устройство, которое оберегает от коротких замыканий и перегрузок в электрической сети.
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Что такое «пробки» в электрощитке знает, наверное, каждый. Это массовое защитное устройство, которое оберегает от коротких замыканий и перегрузок в электрической...
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