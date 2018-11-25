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«Жучки» — срочно заменить

26.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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«Жучки» — срочно заменитьЧто такое «пробки» в электрощитке знает, наверное, каждый. Это массовое защитное устройство, которое оберегает от коротких замыканий и перегрузок в электрической сети.
Внутренний основной элемент «пробки» — калиброванная плавкая вставка, срабатывающая при превышении величины тока калибровки (6А, 10А, 16А).
Если происходит замыкание, перегрузка, плавкая вставка предохранителя разрывает электрическую цепь (перегорает) и обесточивает повреждённый участок. После этого ее следует заменить новой того же типа. Однако на практике вставки часто заменяют отрезками медной проволоки, так называемыми «жучками», в результате чего при возникновении в электросети короткого замыкания или перегрузки из-за отсутствия защитного элемента происходит сильный нагрев электропроводки, что может привести к расплавлению изоляции электропроводов и возникновению пожара.
При обследовании домовладений граждан смотровыми комиссиями выявляются случаи использования «жучков» вместо плавких вставок.
Энергонадзор напоминает:
— «жучок» не отключит оставленный без присмотра электрочайник, электрокипятильник, поврежденный электропатрон люстры и т.д. Особенно опасны корпуса-патроны предохранителей, в которых длительно применяются «жучки» и где произошла металлизация фарфоровой поверхности, т.е. они стали электропроводны;
— использование некалиброванной медной проволоки вместо плавких вставок недопустимо и с точки зрения безопасности обслуживания предохранителей, так как при случайном ее перегорании во время осмотра предохранителя легко получить травму глаз или ожог рук.
Прислушайтесь к нашим советам:
— замените электрощиток и электропроводку в вашем доме, если им уже более 20 лет;
— установите современные автоматические выключатели и устройства защитного отключения, которые не только защитят ваш дом от коротких замыканий, перегрузок электропроводки, но и от случайных прикосновений к токоведущим частям.
Ваша безопасность зависит от вас!
Михаил Кауров, государственный инспектор по энергетическому надзору.

 

 
 
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Что такое «пробки» в электрощитке знает, наверное, каждый. Это массовое защитное устройство, которое оберегает от коротких замыканий и перегрузок в электрической...
 
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