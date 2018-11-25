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Вниманию рыболовов!

26.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Вниманию рыболовов!На пограничной реке Днепр участились факты задержания органами пограничной службы Республики Беларусь и Государственной пограничной службы Украины лиц, пересекших Государственную границу с использованием плавсредств с подвесными моторами.
Так, в октябре-ноябре текущего года задержано 4 группы граждан, осуществлявших лов рыбы на реке Днепр, которые нарушили Государственную границу Республики Беларусь. Рыбаки были привлечены к административной ответственности, а их лодки изъяты для последующего обращения в доход государства.
Любителям рыбной ловли необходимо помнить, что за незаконное пересечение Государственной границы лицами, использующими плавательные средства, статьей 23.29 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с депортацией или без депортации. В случае, если незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение либо с использованием судна внутреннего плавания, судна смешанного плавания, маломерного моторного судна, судна с подвесным двигателем, гидроцикла, то оно влечет уголовную ответственность по ч. 1 статьи 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до двух лет.
Не забывайте заблаговременно информировать подразделения органов пограничной службы о месте, времени и характере хозяйственной и иной деятельности, запланированной к осуществлению в пограничной полосе.

 
 
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На пограничной реке Днепр участились факты задержания органами пограничной службы Республики Беларусь и Государственной пограничной службы Украины лиц,...
 
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