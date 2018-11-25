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Вниманию рыболовов!
26.11.2018 — Разное | Лоевский край
На пограничной реке Днепр участились факты задержания органами пограничной службы Республики Беларусь и Государственной пограничной службы Украины лиц, пересекших Государственную границу с использованием плавсредств с подвесными моторами.
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На пограничной реке Днепр участились факты задержания органами пограничной службы Республики Беларусь и Государственной пограничной службы Украины лиц,...
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