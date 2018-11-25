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Непотушенная сигарета — главный виновник пожара

26.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Непотушенная сигарета — главный виновник пожараНеосторожное обращение с огнём — одна из самых распространенных причин пожаров. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом состоянии. За 10 месяцев текущего года по причине неосторожного обращения с огнем на Гомельщине произошло 205 пожаров.
С начала ноября в области зарегистрировано 7 возгораний, на которых пострадали люди. При этом в четырех из них погибли 5 человек. Как правило, большинство трагедий происходит из-за беспечности граждан, сообщил заместитель начальника Лоевского РОЧС Андрей Сергеенко.
— Образ человека, злоупотребляющего спиртными напитками, неизменно одинаков: неопрятный вид, пустые глаза и единственная, но ежедневная проблема в жизни — где достать спиртное. Добавим к этому сигареты, равнодушие ко всему происходящему и полное безразличие к собственной безопасности.
Небрежно брошенные непотушенные спичка, окурок… Многие считают это не заслуживающей внимания мелочью. И возможно не каждый в состоянии разглядеть за скупыми строчками о произошедших трагедиях огромную проблему. Не для всех примеры в сводках МЧС становятся предупреждением об опасности. Более того, горечь и боль вызывает осознание, что практически во всех случаях гибели людей можно было избежать, если бы они сами понимали, что трагедии творят собственными руками, — сетует Андрей Васильевич.
Во все времена пожар был страшным бедствием, и всегда люди спешили на помощь попавшим в беду. Скольких курильщиков спасали бдительные соседи только тем, что вовремя сообщали о возгорании в РОЧС или, бросаясь в горящий дом, вытаскивали их из огненного пекла. А теперь представьте скольких людей подвергают опасности те, кто становится виновником пожара? Сколькими жизнями рискуют они?
РОЧС советует:
— если не можете бросить вредную привычку, хотя бы не бросайте сигареты на пол и не курите в постели;
— не бросайте окурки с балкона;
— плотно закрывайте лоджии и балконные рамы;
— храните окурки в жестяной банке, желательно наполненной водой;
— установите в жилом помещении пожарный извещатель, который в случае возгорания оповестит вас об этом.
Не забывайте, что непотушенная сигарета может стать причиной большой трагедии!

 

 
 
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Неосторожное обращение с огнём — одна из самых распространенных причин пожаров. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом состоянии. За 10...
 
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