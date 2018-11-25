Непотушенная сигарета — главный виновник пожара

Неосторожное обращение с огнём — одна из самых распространенных причин пожаров. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом состоянии. За 10 месяцев текущего года по причине неосторожного обращения с огнем на Гомельщине произошло 205 пожаров.

С начала ноября в области зарегистрировано 7 возгораний, на которых пострадали люди. При этом в четырех из них погибли 5 человек. Как правило, большинство трагедий происходит из-за беспечности граждан, сообщил заместитель начальника Лоевского РОЧС Андрей Сергеенко.

— Образ человека, злоупотребляющего спиртными напитками, неизменно одинаков: неопрятный вид, пустые глаза и единственная, но ежедневная проблема в жизни — где достать спиртное. Добавим к этому сигареты, равнодушие ко всему происходящему и полное безразличие к собственной безопасности.

Небрежно брошенные непотушенные спичка, окурок… Многие считают это не заслуживающей внимания мелочью. И возможно не каждый в состоянии разглядеть за скупыми строчками о произошедших трагедиях огромную проблему. Не для всех примеры в сводках МЧС становятся предупреждением об опасности. Более того, горечь и боль вызывает осознание, что практически во всех случаях гибели людей можно было избежать, если бы они сами понимали, что трагедии творят собственными руками, — сетует Андрей Васильевич.

Во все времена пожар был страшным бедствием, и всегда люди спешили на помощь попавшим в беду. Скольких курильщиков спасали бдительные соседи только тем, что вовремя сообщали о возгорании в РОЧС или, бросаясь в горящий дом, вытаскивали их из огненного пекла. А теперь представьте скольких людей подвергают опасности те, кто становится виновником пожара? Сколькими жизнями рискуют они?

РОЧС советует:

— если не можете бросить вредную привычку, хотя бы не бросайте сигареты на пол и не курите в постели;

— не бросайте окурки с балкона;

— плотно закрывайте лоджии и балконные рамы;

— храните окурки в жестяной банке, желательно наполненной водой;

— установите в жилом помещении пожарный извещатель, который в случае возгорания оповестит вас об этом.

Не забывайте, что непотушенная сигарета может стать причиной большой трагедии!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Непотушенная сигарета — главный виновник пожара Неосторожное обращение с огнём — одна из самых распространенных причин пожаров. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом состоянии. За 10...