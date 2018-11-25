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Победителей конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября
26.11.2018 — Разное | Лоевский край
Победителей открытого конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября в Музее современной белорусской государственности, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее.
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Победителей открытого конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября в Музее современной белорусской...
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