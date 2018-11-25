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Победителей конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября

26.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Победителей конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноябряПобедителей открытого конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября в Музее современной белорусской государственности, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее.
Участниками творческого состязания, приуроченного к Году малой родины, стали все желающие без ограничения по возрасту, профессионалы и любители из различных регионов страны. На конкурс, проводимый с 1 июля по 30 сентября, было прислано более 380 фотографий и видеороликов. Работы участников оценивало профессиональное жюри в составе министра информации Беларуси Александра Карлюкевича, директора — главного редактора Издательского дома «Звязда» Павла Сухорукова, лауреатов премии Президента Беларуси «За духовное возрождение» Александра Алексеева и Олега Лукашевича, директора Дирекции телеканала «Беларусь 24» Александра Мартыненко, фотохудожника Юрия Иванова и других.
Во время подведения итогов конкурса в Музее современной белорусской государственности (филиале Национального исторического музея) лауреаты и победители получат дипломы и памятные призы, будут представлены фотовыставка лучших работ и презентация видеороликов авторов-победителей.
Проект организован при поддержке Министерства культуры, Министерства информации Беларуси и РОО «Белая Русь», чтобы приобщить белорусов к историко-культурному наследию и современным достижениям своей малой родины.
https://www.belta.by/culture/view/pobeditelej-konkursa-fotografij-i-videorolikov-my-svoej-belarusjju-gordimsja-objjavjat-27-nojabrja-326564-2018/

 

 
 
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Победителей открытого конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября в Музее современной белорусской...
 
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