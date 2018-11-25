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Курсы валют и криптовалют на сегодня

26.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Российский рубль рухнул до минимума за два месяца на старте торгов, биткойн +256.3.

Средневзвешенный курс доллара подскочил на 0,0130 рубля до 2,1180 BYN/USD. Это позволило доллару подорожать до максимума за 11 дней.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0074 рубля до 2,4070 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля рухнул сразу на 0,0248 рубля до 3,1832 BYN/100 RUB. Российский рубль всего за один день с максимума за 2,5 недели улетел на минимум за два месяца.

Bitcoin − 4008.57$ (+256.3);

Bitcоin Cash/ВСС – 205.74$ (+14.41);

DigitalCash − 94.49$ (+5.53);

Еthеreum − 115.43$ (+8.79);

ZCаsh − 115.43$ (+8.79);

Monеro − 59.71$ (+3.65).


 
 
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Российский рубль рухнул до минимума за два месяца на старте торгов, биткойн +256.3.
 
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