|
Два рыбака утонули в Ивацевичском районе
26.11.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Два рыбака выпали из лодки и утонули в
Несчастный случай произошел 25 ноября около 13.00 на озере Вульковское. В это время был сильный туман. Рыбачивший там мужчина услышал непонятные звуки и поплыл в их сторону. Примерно в 70 м от берега он обнаружил на поверхности воды тело и вызвал сотрудников
Утонувшими оказались 40-летний и 43-летний жители поселка Телеханы. Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два рыбака выпали из лодки и утонули в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД. Несчастный случай произошел 25 ноября около 13.00 на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)