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Два рыбака утонули в Ивацевичском районе

26.11.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Два рыбака выпали из лодки и утонули в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60956.php

Два рыбака утонули в Ивацевичском районе

Несчастный случай произошел 25 ноября около 13.00 на озере Вульковское. В это время был сильный туман. Рыбачивший там мужчина услышал непонятные звуки и поплыл в их сторону. Примерно в 70 м от берега он обнаружил на поверхности воды тело и вызвал сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели нашли у берега тело второго рыбака. Неподалеку была обнаружена наполненная водой деревянная лодка.

Утонувшими оказались 40-летний и 43-летний жители поселка Телеханы. Проводится проверка.

 
 
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Два рыбака выпали из лодки и утонули в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД. Несчастный случай произошел 25 ноября около 13.00 на...
 
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