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Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП в 2018 году на уровне 103,5%

26.11.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Правительство Беларуси работает над тем, чтобы сохранить в текущем году темпы роста валового внутреннего продукта на уровне 103,5%. Об этом сегодня на совещании у главы государства доложил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60955.php

Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП в 2018 году на уровне 103,5%

"По итогам года правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%. Однако некоторые области не подтверждают выполнение прогноза по валовому региональному продукту. Действительно, компенсировать снижение производства сельхозпродукции и наверстать это отставание непросто. Мы вместе с облисполкомами работаем над этой задачей", - сказал Сергей Румас.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60955.php

Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП в 2018 году на уровне 103,5%

По его словам, экономика развивается в рамках утвержденного на 2018 год прогноза. По итогам работы за 10 месяцев все 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка выполнены. Обеспечивается годовой прогноз интегрального показателя развития экономики - ВВП. "В границах прогноза по валовому региональному продукту находятся три региона - Минск, Витебская и Гродненская область. Ниже прогноза, но выше уровня прошлого года идут другие области", - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что наиболее чувствительными вопросами для населения, по которым оно оценивает результаты работы экономики, являются уровень зарплат и пенсий, вопросы занятости, цен и стабильности курса белорусского рубля.

"Что касается доходов населения, реальный рост зарплаты за 10 месяцев текущего года составил 112,3% (к аналогичному уровню прошлого года. - Прим. БЕЛТА). Это значительно превышает прогнозный параметр. Средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила Br1 тыс. В реальном секторе экономики зарплата выше - Br1,075 тыс. В целом в четвертом квартале целевая задача в Br1 тыс. в стране будет обеспечена", - заявил Сергей Румас.

Он уточнил, что в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила Br769, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников оценивается на уровне Br800

 
Теги: Минск
 
 
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