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Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП в 2018 году на уровне 103,5%
26.11.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Правительство Беларуси работает над тем, чтобы сохранить в текущем году темпы роста валового внутреннего продукта на уровне 103,5%. Об этом сегодня на совещании у главы государства доложил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"По итогам года
По его словам, экономика развивается в рамках утвержденного на 2018 год прогноза. По итогам работы за 10 месяцев все 7 ключевых показателей эффективности работы
Он подчеркнул, что наиболее чувствительными вопросами для населения, по которым оно оценивает результаты работы экономики, являются уровень зарплат и пенсий, вопросы занятости, цен и стабильности курса белорусского рубля.
"Что касается доходов населения, реальный рост зарплаты за 10 месяцев текущего года составил 112,3% (к аналогичному уровню прошлого года. - Прим. БЕЛТА). Это значительно превышает прогнозный параметр. Средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила Br1 тыс. В реальном секторе экономики зарплата выше - Br1,075 тыс. В целом в четвертом квартале целевая задача в Br1 тыс. в стране будет обеспечена", - заявил Сергей Румас.
Он уточнил, что в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила Br769, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников оценивается на уровне Br800
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Правительство Беларуси работает над тем, чтобы сохранить в текущем году темпы роста валового внутреннего продукта на уровне 103,5%. Об этом сегодня на совещании у...
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