ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Ляховичского района сгорел в собственном доме

26.11.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Житель деревни Кривошин Ляховичского района сгорел в собственном доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60954.php

Житель Ляховичского района сгорел в собственном доме

Трагедия произошла днем 25 ноября. Пожар возник в жилом деревянном, обложенном кирпичом, доме на улице Пионерской, который принадлежит 62-летнему местному жителю. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили погибшего хозяина в жилой комнате на диване. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Среди версий причин произошедшего называется курение в постели.

Вечером того же дня похожий несчастный случай произошел в деревне Синкевичи Лунинецкого района. Здесь загорелся жилой кирпичный дом. Сотрудники газодымозащитной службы РОЧС в жилой комнате на полу обнаружили погибшую мать хозяйки дома - пенсионерку 1932 года рождения. Огнем повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель деревни Кривошин Ляховичского района сгорел в собственном доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Трагедия произошла днем 25 ноября....
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика