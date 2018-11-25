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Что будет с курсом белорусского рубля в декабре и начале января? Прогноз эксперта

26.11.2018 12:37 — Разное | Tut.by  
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На курс белорусского рубля в конце 2018 года, да и в начале 2019-го, будут больше влиять внешние, а не внутренние факторы, считает эксперт. Какие тенденции на валютном рынке нас ждут в последний месяц уходящего года и в начале следующего года? 


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Безусловно, Нацбанк будет проводить политику достаточности валютной ликвидности для внешнеэкономической деятельности, при этом не стремясь усилить белорусскую валюту, чтобы поддержать конкурентоспособность белорусских товаров на рынке, — говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд. — Но основными факторами выступают движения валют в целом на Форексе. Причём до конца года заметные изменения маловероятны, поскольку основные драйверы года отыграны.

Аналитик говорит, что движения доллара, рубля, евро не станут значимыми в декабре.

— Пара USD/BYN останется в пределах 2.08 — 2.17 белорусского рубля, то есть диапазона, сложившегося с сентября 2018 года, — поясняет эксперт. — Для EUR/BYN актуальный коридор — 2.36 — 2.44 белорусского рубля. Аналогично, по паре RUB/BYN наиболее вероятны колебания в пределах 0.0310 — 0.0326 рубля.

Касательно того, каким будет курс белорусского рубля в начале 2019 года к валютной корзине, эксперт отмечает: 

— В следующем году вполне возможно определенное ослабление доллара из-за окончания политики повышения ставок в США. Евро, напротив, способен укрепиться, поскольку Европейский ЦБ лишь приступает к ужесточению денежной политики. Это способно привести к тому, что USD/BYN уйдет ниже 2.00 белорусского рубля, тогда как EUR/BYN превысит 2.5 рубля. Поскольку российский рубль к доллару и евро будет склонен к некоторому ослаблению в следующем году, у пары RUB/BYN есть потенциал снижения до 0.03 белорусского рубля за российский.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты прогнозируют, что конец этого года и начало следующего на валютном рынке будут спокойными.
 
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