ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не все нужно делать ради прибыли и денег". Как ипэшник Толичек возит в глухие деревни продукты

26.11.2018 12:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Автолавка для сельчанина так же важна, как хороший вайфай для горожанина. А впрочем, нет: вайфай, даже самый быстрый, и рядом не стоял с хорошей автолавкой. К машине, оборудованной для передвижной торговли, спешат все жители деревни, кто только еще может ходить. Здесь не только покупают продукты — тут узнают местные новости, делятся проблемами, обсуждают, как лечить болячки. Одним словом, на селе приезд автолавки — целое событие. TUT.BY побывал в нескольких глухих деревушках Городокского района и посмотрел, как работает частная автолавка. Ее владелец — Анатолий Шавалда — вот уже 17 лет привозит местным пенсионерам не только еду, но и заботу и внимание. Бабушки так любят «свайго Толічка», что даже доверяют ему кошельки: уверены, что он никогда не обсчитает.


Автолавка приехала в деревню Крошки Городокского района, в которой остались всего четыре жилые хаты. В салоне автомобиля — крупы, мука, сахар, соль, масло, овощи, фрукты, консервы, майонез, кетчуп, сладости, спички, туалетная бумага и т.д.

Анатолий Шавалда встречает нас в конце деревни Селище, где живет уже почти 30 лет.

Селище носит гордый статус агрогородка. Здесь даже есть своя «достопримечательность» — молочно-товарная ферма на 1,8 тысячи коров, которую с применением крутых мировых технологий возвел российский инвестор. На строительство ушло 9,8 млн рублей. Еще 6,4 млн — на закупку техники и оборудования.

Но мы проезжаем мимо крупного животноводческого комплекса — наш путь лежит в заброшенную «вёсачку» Крошки километрах в пяти от агрогородка.

Сесть к Анатолию в его Volkswagen T4 Transporter невозможно — микроавтобус под завязку забит продуктами питания. Поэтому едем сзади. Проселочные дороги — то еще испытание: грязь, лужи, ухабы, но «микрик» мчит быстро.

— Я привычный уже к тому, что у нас тут не широкие проспекты, как в городе, да и люди же меня ждут в определенное время. Опаздывать нельзя, — говорит Анатолий, когда приезжаем в Крошки.


Крошки: деревня, где автолавку встретил один человек

Крошки — и правда крошечное сельцо в две улочки. Сколько тут домов, толком и не понять — часть хат не видна из-за густо разросшихся кустов и бурьяна.

Водитель, он же продавец, сигналит. Но никто на улицу не выходит. Тогда Анатолий сам идет к одной из хат на улице Садовой — надо проведать, как там пожилая хозяйка.

— А вдруг что случилось?.. Хотя, скорее всего, просто не слышит.

К микроавтобусу, медленно ступая по дощатому мостику через канаву возле своего двора, идет Мария Егоровна Марченко. В руках — зеленая полотняная авоська, на голове — такого же цвета платок. Настроение у женщины — праздничное: как же, приехала долгожданная автолавка!


Мария Егоровна Марченко в Крошках практически единственный клиент автолавки

— Мария Егоровна, а сколько вам лет?

— Ай, страшна і гаварыць! 85 ужэ. Нажылася я ўжэ. Але ж трэба неяк жыць во, калі Божачка так вырашае, дае мне яшчэ гады.

По словам пенсионерки, в Крошках, кроме нее, живут еще три человека:

— Гэта сын мой, са мной жывець ён, 55 лет яму. А вунь там — у кустах, яшчэ адзін мужчына жывець, Коля. Яму, як і мне, — 85 гадоў. У аўталаўку ён рэдка ходзіць. І не таму, што стары, а таму што занадта добры. Пенсія ў яго малая, а ён грошы вечна ўсім аддалжае. Аддасць п’яніцам на бутылку, а тыя і не вернуць. Ну і там вунь — троху далей на ўліцы, тожа старая жанчына жывець, ёй ужо пад 90. Дык яе на зіму ў Віцебск дзеці забралі. Такое ў нас тут жыццё. А раней жа не так было.

— А как?

— Ай-яй-яй! Скаціну мы тут дзяржалі, каля 40 кароў у дзярэўні было. У каждага была свая карова. А цяпер і хат не стала: усе паспіхалі, паразабралі, парасцягалі…

Сейчас из живности у Марии Егоровны — только собака. Три раза в неделю пожилая женщина идет к передвижной торговой точке затариться едой и для себя, и для нее. По понедельникам и средам приезжает государственная автолавка, от райпотребсоюза, а по четвергам — частник Шавалда.

Пенсионерка говорит, что Анатолия они в деревне между собой прозвали «коммерсантом».


Выбор продуктов у «коммерсанта» бабушка оценивает как «харошы»: «Усё, што мне трэба, ёсць».

В этот раз пенсионерка берет супы быстрого приготовления, селедку, копченую рыбу, подсолнечное и сливочное масло, помидоры, баранки — побаловать себя к чаю. А для любимой собачки — несколько пакетов корма для животных. За все продавец насчитал 21 рубль 70 копеек. Сельчанка протягивает 21,50. Ищет в кошельке еще 20 копеек.

— Ай, не шукайце: 20 копеек — вам скидка, — решает Анатолий.


На прощание довольная Мария Егоровна делится, что все в ее жизни хорошо, вот только тяжело запасать на зиму дрова.

— Дык мне яшчэ добра: сын мой пра дровы думае, як іх купіць. А як цяжка беднаму саседу Колю! У яго ж нікога з родных няма. Дык ён ужо ўсё, што мог, папаліў на дровы. Сарай, баню — усё пасек.

Силовцы: «Людзі ёсць у пяці дамах. Вялікая вёска!»

Из Крошек едем в Силовцы. Это километрах в трех.

«Маршруты автолавок райпотребкооперации и предпринимателей на 70% схожи. Но составлены таким образом, чтобы за день один и тот же населенный пункт не посетили одновременно автолавки райпо и частников.

Выполнение обязательств частниками контролируют сельсоветы. У каждого председателя сельисполкома есть согласованный маршрут автолавок. Предприниматели, работающие в Городокском районе, в основном обязательные: если сегодня их день по графику, выедут и в мороз, и в дождь», — характеризует работу частных автолавок районная газета «Гарадоцкі веснік».

Общаться с Анатолием приходится урывками: в перерывах между поездками по деревням и в минуты, когда он освобождается от обслуживания покупателей.

— Раньше я работал фрезеровщиком на заводе «Эвистор» в Витебске. Потом женился, в 1989 году переехал в Селище Городокского района. 10 лет в колхозе отработал, на экскаваторе. Потом бросил это дело и в 2001 году, когда разрешили частные автолавки, открыл ИП. Получается, уже 17 лет вожу продукты. Обслуживаю 8 или 9 деревень в Долгопольском сельсовете. В основном в них живут одни пенсионеры, много одиноких. В более-менее крупных деревнях — таких как Селище, Долгополье, Москаленяты — еще есть молодые. Ну как молодые — те, кто еще не на пенсии. Мне эта работа очень интересна. Ведь это не только одна торговля, но и общение с людьми. Сельскому человеку важно не только купить, но еще и поговорить при этом, — рассуждает Анатолий.


Анатолий Шавалда владеет частной автолавкой 17 лет

В Силовцах предпринимателя встречает большая часть населения — аж три человека из пяти. Улица Сельская, до этого пустынная и тихая, с приездом автолавки оживает.

— Раньшэ ў нас жыла не меней 50 чалавек. А цяперака людзі ёсць толькі ў пяці дамах. Вялікая вёска! Маладзёжы ў нас ужо не найдзеш нідзе. Што ад вёскі засталося? Бяда настаяшчая! — горюет Нина Егоровна Юдова. И добавляет, что она в Силовцах самая молодая из женщин:

— Юная яшчо: усяго 73 года, а астальным суседкам — 80 і болей.

Нина Егоровна рассказывает, что трудилась дояркой и заработала пенсию в 370 рублей. «Ну, можа, скора дабавіць прэзідэнт», — надеется она. На эту пенсию живут они вдвоем с мужем, который моложе, — ему только 61 год.

— Ён балеў туберкулёзам, зараз дамой прыехаў з бальніцы. Да пенсіі яму яшчэ два гады, а на работу хворага і пажылога не бяруць. Цяпер ужо ў 40 гадоў людзей не бяруць на работу, а што казаць пра 60. І як во жыць чалавеку? Хоць ідзі ды граб каго. Дык жа і грабіць некага ў нашай глухамані, — пытается перевести в шутку свою проблему женщина.


Кроме продуктов первой необходимости, Анатолий возит по просьбам стариков семечки — главное развлечение в сельских хатах долгими вечерами

Несмотря на скромный семейный бюджет, Нина Егоровна делает Анатолию неплохую кассу: набирает продуктов на 22 рубля 40 копеек. Складывает в сумку помидоры — они в автолавке по 2,80 за килограмм («Закаткі ў мяне ёсць, но хочацца ж і свежых памідор»), томатный соус, сливочное масло (из нескольких видов выбирает подешевле). А вот на тушенку не скупится: берет за 5,40 рубля — самую дорогую из всего ассортимента.

Рассчитывается и вдруг спохватывается:

— Ой, а семачак жа забылася купіць! Толя, дай жараных. Дзелаць зараз вечарам нечага, дык будзе забава каля тэлевізара.

Нину Юдову устраивают цены в частной автолавке: «Тут другая праблема: каб пенсіі на яду і дровы хватала».

Жительница Силовцов обращает внимание на ту же проблему, о которой нам говорила Мария Марченко в Крошках:

— Паглядзіце: у нас кругом лес, дрэвы, но іх рэзаць на дровы нельзя. Еслі заказваць іх у лясхозе ў Гарадку і адтуль іх везці, дык гэтыя дровы залатыя будуць! Дык нам часнікі іх возяць. Хто бярэ 130, а хто і 150 рублей. А ёсць і тыя, хто нелегальна лес рэжа. А мы не можам: ля бані, можна сказаць, растуць дровы — а нельзя іх узяць. Што за жызнь настала — век такога не было, каб з дровамі людзі гэтак мучыліся.

«Вы ж толькі не забірайце нікуды нашага Толічка!»

К автолавке спешит 80-летняя Зинаида Егоровна Захарова. Даже разрумянилась на ходу. Выглядит довольно бодро, хоть призналась, что жизнь прожила нелегкую: «Ухватка такая мая крэпкая. Пяцёра дзетак гадавала без хазяіна, можна сказаць. Ён рана памёр, бо піў і піў».


Зинаида Егоровна Захарова

— Здраствуйця, дзеткі! — улыбается уже третья Егоровна, которая встретилась нам в этих краях. — О, бачу, Толічка ўжо і журналісты палюбілі. Ён жа такі харошы, усё нам, старыкам, возіць. Ды так добра, ля самай хаты спыняецца аўталаўка, усё на месцы. Толічак нам прывозіць прадукты дзяшэўле, а ў той аўталаўке, гасударственнай, яны даражэй. І асарцімент там меншы, як тут. Так што Толічак, канешне, для нас — спасеніе. Вы ж толькі не забірайце нікуды нашага Толічка!

— Да он и сам вас не бросит, видно же, что прикипел к вам душой.

Анатолий молча улыбается и раскладывает в автолавке продукты, чтобы новой покупательнице было лучше видно, где что лежит. Зинаида Егоровна оказалась любительницей фруктов:

— Толічак, полкіло вінаграду дай мне.

— Есть черный и зеленый. Но цена одинаковая — по 3,80 рубля.

— А які лучшы? Ай, кладзі, Толічак, і таго, і таго. Што яшчэ ёсць укуснае?

— Хурма, апельсины, помидоры…

— Памідоры я не з’ем. Дужа каляныя [твердые] для маіх зубоў.

— Мандарины есть мягенькие, лупяцца хорошо. И груши тоже мягкие.

— Ну давай полкіло мандарынаў і чатыры ігрушыны, дзетка.

Потом пенсионерка решает, что одними фруктами не наешься, и берет еще пельмени, сгущенку, копченую скумбрию (она в автолавке нарасхват). И корм для животных — оказывается, это тоже популярный запрос у сельчан.

— С вас 15 рублей 80 копеек.

— Спасіба, Толічак. На, сам вазьмі, колькі трэба, — Зинаида Егоровна протягивает предпринимателю свой старенький, видавший виды кошелек.

Хозяин автолавки отсчитывает нужную сумму, и жизнерадостная бабушка торопится попрощаться: «Трэба ж скарэй сваіх коцікаў пакарміць».


Последней к автолавке подходит 86-летняя Евгения Степановна Пакашова.

— Ой, добра, што вас убачыла, а то чуць у баню не пайшла. Дык прапусціла б аўталаўку. Сёння ж так халодна! У нас жа ў Гарадоцкім раёне — самае халоднае места ў Беларусі, ад нас жа Езярышча недалёка, — последние слова женщина обращает к нам.

— Мы знаем, были в Езерище, писали про ваш «полюс холода».

Евгения Степановна покупает квас, конфеты, колбасу. Покупка обходится в 15 рублей 25 копеек. Как и Зинаида Егоровна, она тоже доверяет Анатолию свой кошелек:

— Счытайце. Мае ўжо вочы не бачаць добра. Вы ж нас ніколі не абманваеце.

— Мне лишнее не надо. На обмане не разживешься, — говорит предприниматель.

«В ущерб не работаю, но и сильных заработков тоже нет»

Анатолий Шавалда говорит, что конкурировать ему приходится и с автолавками райпотребсоюза, и с коллегами-частниками, и с разными организациями:

— В Долгопольском сельсовете, кроме меня, есть еще одна частная автолавка. Раньше доход был повыше: и людей в деревнях жило побольше, и конкуренции среди ИП было поменьше. А сейчас очень много нас ездит, в том числе и люди из Витебска: все вдруг кинулись продукты старикам возить. Кроме того, по деревням ездят не только райповские автолавки и частники, так еще почтовые машины — тоже с товарами первой необходимости, а также машины с крупных городских рынков, предприятий.

Продукты Анатолий закупает на оптовом рынке в Витебске.

— Моя наценка — 15−20%. То есть беру товар за рубль — за 1,15−1,20 рубля продаю. Больше наценку и не сделаешь — не будут пенсионеры покупать ничего. Цены я в основном сам от себя ставлю. Какие они в райповской автолавке, даже не знаю, если честно, я ж там не бываю. А вот какие цены в магазинах в Витебске и Городке — изучаю, чтобы понимать, что, где и почем.

В тонкости бизнеса предприниматель не посвящает, однако признается:

— В ущерб себе, конечно, не работаю. Но и сильных заработков здесь тоже нет. Если б лет 15 назад с этим ассортиментом ездил, то доход был бы нормальный. Тогда, например, нельзя было возить мясные продукты. А сейчас можно продавать практически все, чтоб только не отравил людей. У меня есть санкнижка и санпаспорт на машину. Автомобиль проходит санобработку.


За столько лет Шавалда изучил предпочтения постоянных покупателей:

— Знаю уже, что и кому надо. Бывает, что вожу и спецзаказы. Например, подарки к Новому году и другим праздникам. Часто тортики просят привезти. Никому ни в чем не отказываю. Даже если это и не продукты питания. Случается, что и таблетки, какие-то лекарства старики просят привезти, захожу тогда в аптеку, мне ж нетрудно. Не все в жизни нужно делать ради прибыли и денег. Однако заметил, что не все жители деревень идут к моей автолавке. Есть такие, что и годами не подходят, ничего не берут. Почему, что им не нравится — даже не знаю. Может, боятся, может, люди такие необщительные… Но таких единицы.

По сельским ухабистым дорогам зеленый «микрик» ездит солидно — развозит крупу, сахар, соль и масло под государственным флагом.

— Это подарок. Сын одной из покупательниц мне подарил, — объясняет Анатолий.

И снова торопится за руль: его уже ждут в следующей глухой деревеньке, где приезд автолавки поважней хорошего вайфая.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY побывал в нескольких глухих деревушках Городокского района и понаблюдал, как работает частная автолавка. Ее владелец - Анатолий Шавалда - вот уже 17 лет привозит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Победителей конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика