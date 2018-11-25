Транспортная инспекция информирует о новых участках платных дорог

Региональный отдел контроля на платных дорогах в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области информирует о том что, с 1 декабря 2018 года увеличивается протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появятся на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

На Гродненской трассе платными станут два участка: с 57 до 134 километр, а также со 196 по 212 километры. Первый участок представляет собой реконструированную часть автодороги от поворота на Воложин до границы Лидского района. Второй участок находится в Щучинском районе.

На дороге Минск-Молодечно-Нарочь плата вводится на участке с 12 по 32 километр. Он расположен в районе Заславля.

В связи с этим появятся новые пункты BelToll с 1 ноября:

АЗС «Белоруснефть» №74, 159 км трассы М-6/Е 28 (Гродненская область, Лидский район, д. Кенти);

АЗС «Белоруснефть» №76, 123 км трассы М-6/Е 28 (Гродненская область, Ивьевский район).

А также в Молодеченском районе на АЗС «РН-Запад» №8, 45-й км трассы Р28 «Минск-Молодечно-Нарочь». Участок этой трассы с 1 декабря тоже станет платным.

Все пункты работают в круглосуточном режиме и оказывают пользователям полный перечень услуг.

Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1 726 километров. Платить за дороги в Беларуси обязан коммерческий транспорт, а также легковые автомобили, зарегистрированные за пределами ЕАЭС.

Сергей СОЛОСНЮК,

начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинск.