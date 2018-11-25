ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На стройке в Пинске погиб рабочий: труп несколько часов лежал на всеобщем обозрении

26.11.2018 12:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото из соцсетей. На месте происшествия работает Следственный комитет
Мужчина упал со строительных лесов с уровня второго этажа.

По информации, распространяемой в соцсетях, ЧП произошло утром 24 ноября на проспекте Жолтовского.

Там при работе на строительстве многоэтажного жилого дома погиб рабочий. Очевидцы и живущие радом пинчане сообщают следующее:

Богдан: «Упал на моих глазах он работал, и сорвались леса (щит)».

Дмитрий: «Был гололед, и мужчина упал со второго этажа и он выжил, но после на него в ту же секунду упали леса (кстати, не щит, а поперечная балка на которой лежит щит у неё вес большой) на голову и прибило насмерть…»

Марина: «На самом деле зрелище не для слабонервных. Меня дочь разбудила утром и сказала, что напротив нас человек упал насмерть на стройке, что труп валяется уже полчаса. Я не поверила, вышла на балкон, а там такое... Пока приехал следственный комитет, прошло минут 40 или больше, все строители в шоке стояли в отдалении. Потом приехал следственный и строителей почти всех отпустили...

Потом женщина в возрасте приехала, как она это все выдержала не понимаю, видно было, что вот-вот в обморок упадет. Еще часа 2 ходили по стройке, лазили на верх, всё изучали, и только после этого оттащили труп к забору и накрыли белым материалом. Все, кто живет выше третьего этажа могли лицезреть всю эту картину, включая детей. Это ужасное происшествие, соболезнование родным и близким»…

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина упал со строительных лесов с уровня второго этажа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беременная Пугачева получила неожиданный подарок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика