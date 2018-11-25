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Беременная Пугачева получила неожиданный подарок

26.11.2018 12:46 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Стала известна причина, почему Алла Пугачева назвала свою дочь Кристиной. Говорят, на такой выбор повлиял персонаж художественного произведения.

Когда Алла Пугачева была беременна, она и ее первый муж Миколас Орбакас были уверены, что у них родится мальчик. Будущие родители даже придумали имя для малыша – Стас. Однако на свет появилась девочка. Тогда Алла решила назвать малышку Кристиной. Так звали главную героиню произведения Памелы Хенсфорд Джонсон "Кристина". Как передают "7Дней", Пугачева читала эту книгу, когда была беременна – ее прислали Примадонне по почте.

А теперь эта книга оказалась в распоряжении старшей наследницы Аллы – Кристины Орбакайте. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлен экземпляр этого художественного произведения. Причем, судя по обложке, книга была отпечатана еще во времена СССР.

В подписи к снимку Кристина Орбакайте сообщила, что этот роман Алла Пугачева читала, еще когда была совсем молодой. "Именно эту книгу читала Юная Алла на пляже, за что и получила прозвище "Кристина" от местной молодежи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). А когда у нее родилась дочь, имя было определено без сомнения. Спасибо, моя родная @alla_orfey ❤️ ", – поблагодарила Пугачеву Орбакайте.


Напомним, накануне, 25 ноября, в России отмечался День матери. В комментариях многочисленные подписчики поздравили артистку с этим трогательным днем. "С днем мамочки Кристина!!!", "Кристина вы чудо!!! 🐈", "Надо почитать...", "Я тоже читала эту книгу!", "Здоровья Вашей маме!!! Мира, добра и радости❤❤❤ И Вам как маме , материнского счастья", "С днем матери, замечательная мама! Здоровья и успехов вашей большой и дружной семье!" – рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.

 
 
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Стала известна причина, почему Алла Пугачева назвала свою дочь Кристиной.
 
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