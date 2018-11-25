Беременная Пугачева получила неожиданный подарок



Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

Когдабыла беременна, она и ее первый муж Миколас Орбакас были уверены, что у них родится мальчик. Будущие родители даже придумали имя для малыша – Стас. Однако на свет появилась девочка. Тогда Алла решила назвать малышку Кристиной. Так звали главную героиню произведения Памелы Хенсфорд Джонсон "Кристина". Как"7Дней", Пугачева читала эту книгу, когда была беременна – ее прислали Примадонне по почте.А теперь эта книга оказалась в распоряжении старшей наследницы Аллы –. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлен экземпляр этого художественного произведения. Причем, судя по обложке, книга была отпечатана еще во времена СССР.В подписи к снимку Кристина Орбакайте сообщила, что этот роман Алла Пугачева читала, еще когда была совсем молодой.– поблагодарила Пугачеву Орбакайте.Напомним, накануне, 25 ноября, в России отмечался День матери. В комментариях многочисленные подписчики поздравили артистку с этим трогательным днем.рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.