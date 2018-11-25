Лукашенко рассказал о том, что его настораживает

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О способности экономики отвечать на глобальные вызовы

О точках роста и сдерживающих факторах

О готовности к органичным преобразованиям

О госбюджете и обновленном Налоговом кодексе

О стимулировании экономического роста в 2019 году

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