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"Не смог прибавить". Лукашенко объяснил, почему уволил Шорца

26.11.2018 12:21 — Разное | UDF  
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Андрей Шорец. Фото: Виктор Гилицкий, kp.by
Утверждая нового столичного градоначальника президент пояснил, чем был недоволен его предшественником Андреем Шорцем.

"Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу", - пояснил глава государства. Правда, какая именно должность будет предложена бывшему мэру столицы пока неизвестно.

Напомним, что 24 ноября Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности Министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы.

Накануне отставки Андрея Шорца глава государства на совещании по проблемам развития строительной отрасли рассказал о вопиющих фактах перепродажи в Минске жилья, построенного по низким ценам для нуждающихся.

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— Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы (городские власти — прим. ) там распоряжайтесь: хотите — продадите по рыночной стоимости, хотите — малообеспеченных, многодетных туда поселите, — приводит БелТА слова главы государства.

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По его словам, он разрешил строительство по такой схеме. А недавно Лукашенко доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $ 650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене.

— 54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? —возмутился Лукашенко.

Он заявил, что 22 ноября принял решение: «всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники».

В свою очередь в сюжете на телеканале ОНТ прозвучали слова Лукашенко о том,что "завтра посмотрим, что делать с Шорцем (председатель Мингорисполкома Андрей Шорец - прим.)".

Как видим, вместо СИЗО бывшего мэра Минска просто переведут на новую работу.

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Теги: Минск
 
 
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Утверждая нового столичного градоначальника президент пояснил, чем был недоволен его предшественником.
 
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