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Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
Ему было 77 лет.
Самые известные его фильмы — «Мечтатели», «Последнее танго в Париже», «Конформист» и «Осажденные».
В 1987 году его фильм «Последний император» получил премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и , «Лучший сценарий», а сам Бернардо Бертолуччи был признан лучшим режиссером. В 2011 году ему вручили награду Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.
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Ему было 77 лет.
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