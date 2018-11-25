Умер режиссер Бернардо Бертолуччи



Бернардо Бертолуччи

La Stampa

Ему было 77 лет.Самые известные его фильмы — «Мечтатели», «Последнее танго в Париже», «Конформист» и «Осажденные».В 1987 году его фильм «Последний император» получил премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и , «Лучший сценарий», а самбыл признан лучшим режиссером. В 2011 году ему вручили награду Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.