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Новый виток скандала вокруг изнасилованной уфимской дознавательницы: появилось письмо Путину

26.11.2018 12:00 — Разное | UDF  
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Потерпевшая
Обвиняемые в изнасиловании коллеги экс-полицейские из Уфы попросили защиты у Путина. Они обвиняют следствие в нежелании исследовать доказательства, а жертву - во лжи.

Адвокаты трех бывших уфимских полицейских начальников, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавателя РОВД по Уфимскому району, написали письмо на имя президента Владимира Путина и руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом говорится в издании «Московский комсомолец», которое приводит текст письма.

В нем, в частности, говорится о том, что следователи, расследующие это громкое дело, якобы, не желают проверять доказательства, имеющиеся по делу. Далее в письме говорится о том, что потерпевшая сама пила с обвиняемыми. Что касается сексуального насилия, в письме говорится, что экспертиза, якобы, явных следов изнасилования не нашла, а другие следы – это, мол, девушка сама несколько раз упала с лестницы.

Также факт изнасилования ставится под сомнение тем, что потерпевшая, якобы, на следующий день пришла на работу и даже присутствовала на оперативке. Помимо этого, в письме в очередной раз говорится о возможных нестыковках в показаниях потерпевшей, касательно времени происшествия, указывая на наличие возможного алиби у обвиняемых.

Авторы письма обвиняют следствие в игнорировании доказательств и незаконных действиях, а жертву открыто обвиняют во лжи.

Напомним, что о возможном алиби стало широко известно на прошлой неделе, когда было опубликовано видео, на котором, возможно, запечатлен один из обвиняемых в другом месте от места преступления. Следственный комитет прокомментировал данное возможное алиби, назвав его средством защиты от обвинений.

 
 
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Обвиняемые в изнасиловании коллеги экс-полиц.ейские из Уфы попросили защиты у Путина.
 
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