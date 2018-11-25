Новый виток скандала вокруг изнасилованной уфимской дознавательницы: появилось письмо Путину



Потерпевшая

Адвокаты трех бывших уфимских полицейских начальников, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавателя РОВД по Уфимскому району, написали письмо на имя президентаи руководителя Следственного комитета России. Об этом говорится в издании, которое приводит текст письма.В нем, в частности, говорится о том, что следователи, расследующие это громкое дело, якобы, не желают проверять доказательства, имеющиеся по делу. Далее в письме говорится о том, что потерпевшая сама пила с обвиняемыми. Что касается сексуального насилия, в письме говорится, что экспертиза, якобы, явных следов изнасилования не нашла, а другие следы – это, мол, девушка сама несколько раз упала с лестницы.Также факт изнасилования ставится под сомнение тем, что потерпевшая, якобы, на следующий день пришла на работу и даже присутствовала на оперативке. Помимо этого, в письме в очередной раз говорится о возможных нестыковках в показаниях потерпевшей, касательно времени происшествия, указывая на наличие возможного алиби у обвиняемых.Авторы письма обвиняют следствие в игнорировании доказательств и незаконных действиях, а жертву открыто обвиняют во лжи.Напомним, что о возможном алиби стало широко известно на прошлой неделе, когда было опубликовано видео, на котором, возможно, запечатлен один из обвиняемых в другом месте от места преступления. Следственный комитет прокомментировал данное возможное алиби, назвав его средством защиты от обвинений.