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Строителям поднимут зарплаты на 35%. Но не всем
Фото: realt.by
— К сожалению, мы видим отток строителей. Принимаемые меры это принципиально не решают. Главный здесь вопрос — заработная плата, — констатировал Владимир Кухарев. — Мы отработали, что за счет внутренних резервов повысим зарплату дефицитным профессиям на 35%.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что вопрос с зарплатой предстоит решить правительству.
— Это ваше дело. Но главное — сохранить людей, сохранить потенциал, — подчеркнул он.
Кроме того, для решения кадрового вопроса правительство вместе с Министерством образования собирается модернизировать так называемые курсы переподготовки.
— Мы сегодня имеем большое количество людей, которые хотят работать, но нет возможности получить дополнительную специальность. Поэтому министерство подготовило все необходимые документы, и мы в ближайшее время начнем массовую переподготовку, чтобы фактически за три месяца человек мог получить соответствующие навыки, сертификат и идти работать. Будем решать это незамедлительно, — сказал Владимир Кухарев.
О ситуации в строительном комплексе и мерах по повышению его эффективности на совещании рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. По его словам, акцент будет сделан на жилье для многодетных и индивидуальном строительстве, увеличении числа арендных домов. Предлагается пересмотреть принципы формирования оплаты труда строителей — нужны более прогрессивные формы. Руководителям хотят разрешить самим определять принципы оплаты труда в строительных организациях. При этом уровень зарплаты в отрасли должен соответствовать заработку строителей в сопредельных странах.
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На 35% предлагается поднять зарплаты дефицитным специалистам в стройотрасли.
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