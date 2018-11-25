Строителям поднимут зарплаты на 35%. Но не всем

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БЕЛТА

констатировалПрезидент Беларусиотметил, что вопрос с зарплатой предстоит решить правительству.подчеркнул он.Кроме того, для решения кадрового вопроса правительство вместе с Министерством образования собирается модернизировать так называемые курсы переподготовки.сказал Владимир Кухарев.О ситуации в строительном комплексе и мерах по повышению его эффективности на совещании рассказал министр архитектуры и строительства. По его словам, акцент будет сделан на жилье для многодетных и индивидуальном строительстве, увеличении числа арендных домов. Предлагается пересмотреть принципы формирования оплаты труда строителей — нужны более прогрессивные формы. Руководителям хотят разрешить самим определять принципы оплаты труда в строительных организациях. При этом уровень зарплаты в отрасли должен соответствовать заработку строителей в сопредельных странах.