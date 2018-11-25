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Космическое воровство: Кудрин рассказал об украденных из Роскосмоса миллиардах

26.11.2018 11:54 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Госкорпорация "Роскосмос" является рекордсменом по масштабу финансовых нарушений, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в компании были зафиксированы всевозможные нарушения бюджетной дисциплины, в том числе нерациональные траты. В их числе некорректное проведение госзакупок, а также завышение цен, которые он назвал "космическими".

Глава СП также указал на большое количество денег на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают. Средства на счетах не используются месяцами, подчеркнул он. При этом несколько миллиардов рублей, по сути, были украдены, заявил Алексей Кудрин.

Глава СП упомянул финансовые нарушения и в ряде иных учреждений. В частности, он рассказал о создававшейся по заказу Минобрнауки карте российской науки со сметой в 450 миллионов рублей. Эта разработка должна была включать в себя информацию обо всех ученых, работах, научных достижениях. "Несколько лет разрабатывалась карта, в результате оказалось, что она не работает, данные не загружаются, и после двух-трех месяцев этой проблемы она перестала существовать", - подчеркнул Кудрин.

В "Роскосмосе" пока изучают связанные с финансовыми нарушениями претензии, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе глава госкомпании Дмитрий Рогозин констатировал технологический коллапс корпорации. По его словам, почти все производственное оборудование устарело, а современным стандартам не соответствуют как минимум 87% мощностей российской космической отрасли.

В ноябре Рогозин рассказывал, что финансовая дыра производителя ракет «Протон» и «Ангара» (Центра им. Хруничева) составляет 111 млрд руб. В эту сумму входят банковские кредиты, штрафы за просроченные контракты и долги перед самим «Роскосмосом». Убыток производителя российских космических кораблей «Союз» и «Прогресс» (ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия») в прошлом году составил 1,458 млрд рублей на фоне серии неудачных пусков, которые дважды за последние 12 месяцев заканчивались авариями.

 
 
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Госкорпорация "Роскосмос" является рекордсменом по масштабу финансовых нарушений.
 
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