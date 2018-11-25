Космическое воровство: Кудрин рассказал об украденных из Роскосмоса миллиардах

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Глава СП также указал на большое количество денег на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают. Средства на счетах не используются месяцами, подчеркнул он. При этом несколько миллиардов рублей, по сути, были украдены, заявилГлава СП упомянул финансовые нарушения и в ряде иных учреждений. В частности, он рассказал о создававшейся по заказу Минобрнауки карте российской науки со сметой в 450 миллионов рублей. Эта разработка должна была включать в себя информацию обо всех ученых, работах, научных достижениях.подчеркнул Кудрин.В "Роскосмосе" пока изучают связанные с финансовыми нарушениями претензии, сообщаетНа прошлой неделе глава госкомпанииконстатировал технологический коллапс корпорации. По его словам, почти все производственное оборудование устарело, а современным стандартам не соответствуют как минимум 87% мощностей российской космической отрасли.В ноябре Рогозин рассказывал, что финансовая дыра производителя ракет «Протон» и «Ангара» (Центра им. Хруничева) составляет 111 млрд руб. В эту сумму входят банковские кредиты, штрафы за просроченные контракты и долги перед самим «Роскосмосом». Убыток производителя российских космических кораблей «Союз» и «Прогресс» (ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия») в прошлом году составил 1,458 млрд рублей на фоне серии неудачных пусков, которые дважды за последние 12 месяцев заканчивались авариями.