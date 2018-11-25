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Россиянам посоветовали поторопиться с покупками в декабре 

26.11.2018 11:43 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева посоветовала россиянам совершить необходимые покупки в ближайшие две недели.

Об этом пишет «Российская газета».

По словам аналитика, конец ноября будет удачным для рубля: курс российской валюты составит 65 рублей за доллар и 73,5-74 рублей за евро.

Анна Кокорева назвала период с 26 по 30 ноября наилучшим для покупки валюты и туристических путевок.

Также, по ее словам, в конце ноября — начале декабря стоит купить необходимую бытовую технику.

Эксперт пояснила, что в 20-х числах ноября в стране проходит налоговый период, и это окажет российской валюте поддержку. Благодаря выплатам по НДПИ, акцизам, НДС и налогу на прибыль спрос на рубль вырастет. Кроме того, Конгресс США рассмотрит законопроект о новых санкциях против России только в 2019 году, поэтому связанные с санкциями риски переносятся на конец зимы — начало весны 2019 года.

В пятницу, 23 ноября, курс доллара рос до 66,19 рубля, а евро — до 75,12 рубля.

Ранее опрошенные Life эксперты спрогнозировали, каким будет курс рубля к концу года. По мнению аналитика соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, с учетом угрозы санкций и без роста нефтяных цен российская валюта может оказаться на уровне в 67 рублей за доллар. Эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова считает, что сейчас рубль держится уверенно, и его курс может укрепиться до 64,2–64,8 рубля за доллар.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Анна Кокорева посоветовала россиянам совершить необходимые покупки в ближайшие две недели.
 
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