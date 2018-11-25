Очередной коллапс на границе: более 1200 грузовиков не могут выехать в ЕС



Очередь в Беняконях за 1,5 км до границы

Очередь в Каменном Логе

ПоГоспогранкомитета Беларуси, самая критическая ситуация по состоянию на 10 утра сложилась на белорусско-литовской границе. В «Каменном Логе» на выезд из Беларуси стоят более 360 грузовиков, в «Беняконях» — более 190, в «Привалке» — более 170, в «Котловке» — более 100.На белорусско-латвийской границе в «Урбанах» стоят более 100 фур, в «Григоровщине» — более 60.На белорусско-польской границе более 80 фур ждут выезда в «Брузгах» и «Козловичах», более 50 — в «Берестовице».