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Очередной коллапс на границе: более 1200 грузовиков не могут выехать в ЕС
Очередь в Беняконях за 1,5 км до границы
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Очередь в Каменном Логе
На белорусско-латвийской границе в «Урбанах» стоят более 100 фур, в «Григоровщине» — более 60.
На белорусско-польской границе более 80 фур ждут выезда в «Брузгах» и «Козловичах», более 50 — в «Берестовице».
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На границе 1200 фур ждут выезда в Литву, Латвию и Польшу.
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