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Как рождается правовая книга

26.11.2018 — Разное | Новости Докшицы  
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Как рождается правовая книга
Несмотря на стремительное развитие интернет-технологий и электронных средств хранения данных книга и сегодня остается ценным источником информации, а также отличным сувениром на деловой встрече. Согласитесь, листать бумажные страницы книги, пахнущей типографскими чернилами, гораздо приятней, чем считывать информацию с экрана монитора. В отличие от компьютерного аналога книга материальна, а люди, по своей природе, привыкли к ощутимому миру. Кроме того, в ходе исследований было выявлено, что печатные издания способствуют лучшей концентрации и сохранению внимания на информации.

Среди огромного разнообразия печатных произведений художественной и научной литературы почетное место занимают книги правовой тематики Национального центра правовой информации Республики Беларусь – печатные издания Конституции и кодексов Республики Беларусь, сборники нормативных правовых актов, правила дорожного движения, комментированные издания и другие.

НЦПИ выпускает качественную печатную продукцию правовой тематики уже 20 лет. Первым печатным изданием НЦПИ стало официальное печатное издание ”Таможенный кодекс Республики Беларусь“, выпущенное в 1998 году. С этого времени ассортимент изданий НЦПИ, представленных на книжных полках, расширился – Конституция и все кодексы Республики Беларусь, отдельные правовые акты и сборники правовых актов по самым актуальным вопросам. В год выпускается порядка 150 тысяч экземпляров изданий более 25 наименований.

Для юристов, экономистов, кадровиков, государственных служащих наши книги стали настольными, а студенты используют их как учебные пособия при изучении правовых дисциплин и подготовке докладов и рефератов. Ответы на правовые вопросы, которые волнуют многих граждан, содержат издания из серии ”Правовая библиотека НЦПИ“.

Печатные издания НЦПИ – это, во-первых, правовая информация от первоисточника: правовые акты поступают в НЦПИ непосредственно от государственного органа, которым были приняты. Во-вторых, это только проверенная квалифицированными редакторами и юристами информация. В-третьих, издания НЦПИ выпущены на качественной бумаге, поэтому их приятно листать и не хочется выпускать из рук. Благодаря этому НЦПИ заслуженно пользуется доверием клиентов, а издания узнаваемы в любом книжном магазине.

Вместе с тем, приобретая очередной экземпляр, например, Трудового кодекса, мало кто задумывается, сколько людей вовлечено в процесс создания книги и какой объем работы выполняется для того, чтобы она оказалась в ваших руках.

Перед выпуском в свет печатного издания, которое содержит нормативные правовые акты, выполняется определенный комплекс работ. Действующие правовые акты приводятся в контрольное состояние путем внесения всех изменений и дополнений, имеющихся на момент подготовки к выпуску.

Для впервые принятых нормативных правовых актов предусмотрена иная процедура. Любой новый правовой акт проходит через несколько подразделений НЦПИ. После принятия документ регистрируется и получает уникальный номер регистрации в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь. Затем осуществляется его официальное опубликование на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь (www.pravo.by).

Параллельно с этим ведется редакторско-корректорская обработка документа. Редакторы занимаются обработкой текста во избежание грамматических и смысловых ошибок, чтобы читатель был уверен в правильности и достоверности получаемой информации. После изготовления оригинал-макета печатного издания можно приступать к переносу информации с электронных носителей на физические, то есть к изданию книги на полиграфическом предприятии. И только после этого долгого и трудоемкого процесса печатные издания попадают в книготорговую сеть на полки книжных магазинов.

Выполняя свою основную функцию – правовое просвещение граждан, НЦПИ в первую очередь заботится о достоверности предоставляемой информации и качестве продукта, который получает потребитель. Не важно, юрист вы или бухгалтер, студент или пенсионер, предприниматель или домохозяйка, – Вы имеете право и должны знать свои права и обязанности, уметь ориентироваться в законодательстве своей страны.

Получайте проверенную правовую информацию на полках книжных магазинов, в интернет-магазинах и НЦПИ, а также его филиалах, которые действуют в каждом областном центре.

Мы делаем право доступным для всех!

По материалам Национального центра правовой информации Республики Беларусь

 
 
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Несмотря на стремительное развитие интернет-технологий и электронных средств хранения данных книга и сегодня остается ценным источником информации, а также...
 
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