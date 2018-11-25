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Наезд на пешехода в Волковыске
26.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
В воскресенье вечером, 25 ноября, в Волковыске произошел наезд на пешехода. Автомобиль «Рено» проезжал пересечение улиц 129-й Орловской дивизии и Октябрьская. На зеленый сигнал светофора с левой стороны вне пешеходного перехода шел юноша. В результате наезда его пришлось госпитализировать,
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В воскресенье вечером, 25 ноября, в Волковыске произошел наезд на пешехода. Автомобиль «Рено» проезжал пересечение улиц 129-й...
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