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Наезд на пешехода в Волковыске

26.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Наезд на пешехода в Волковыске

В воскресенье вечером, 25 ноября, в Волковыске произошел наезд на пешехода. Автомобиль «Рено» проезжал пересечение улиц 129-й Орловской дивизии и Октябрьская. На зеленый сигнал светофора с левой стороны вне пешеходного перехода шел юноша. В результате наезда его пришлось госпитализировать, сообщает областная Госавтоинспекция.

 
 
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В воскресенье вечером, 25 ноября, в Волковыске произошел наезд на пешехода. Автомобиль «Рено» проезжал пересечение улиц 129-й...
 
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