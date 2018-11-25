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С 1 января зарплаты строителей обещают повысить на треть

26.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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С 1 января зарплаты строителей обещают повысить на треть

На двухдневном семинаре, посвященном строительству, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок пообещал значительно повысить оплату труда строителей. По его словам, сегодня средняя зарплата в Минске составляет около 1000 рублей, в городах вроде Волковыска — 800—900 рублей. С 1 января 2019 года работники строительной сферы могут рассчитывать на прибавку в 30—35%. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».

— У нас сегодня острая нехватка. Есть объекты, на которых не хватает строителей, и мы отказываемся от объемов, — рассказал Дмитрий Микуленок. Такие меры чиновник объяснил значительным оттоком специалистов за рубеж.

Министр объяснил, что сегодня нормативный документ уже находится в разработке. Кроме того, планируется и ликвидация разницы в зарплатах жителей Минска и регионов.

Также на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси Александр Лукашенко высказался о том, что строителей нужно мотивировать своим жильем — чтобы не было сапожников без сапог.

 
Теги: Минск
 
 
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На двухдневном семинаре, посвященном строительству, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок пообещал значительно...
 
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