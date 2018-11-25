ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На МКС нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

26.11.2018 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые обнаружили на борту Международной космической станции (МКС) бактерии Enterobacter, штаммы которой способны заразить людей с ослабленным иммунитетом и обладают сильной устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Science Alert.


Колонии бактерий Enterobacter cloacae. Изображение: CDC

Микроорганизмы были выявлены среди образцов, взятых в туалете и отсеке с тренажерами для физических упражнений. Сам факт их обнаружения вызывает серьезную озабоченность у специалистов.

На МКС даже изначально не опасные для людей штаммы из-за специфических условий среды (микрогравитация, космическое излучение, повышенное содержание углекислого газа и постоянное присутствие людей) может привести к серьезным последствиям.

Результаты генетического анализа микроорганизмов показали, что геномы пяти штаммов, обнаруженных на станции, похожи на три земных штамма бактерии Enterobacter bugandensis. Она является возбудителем заболеваний у новорожденных и пациентов с ослабленным иммунитетом. «Космические» бактерии резистентны к ряду антибиотиков, включая цефазолин, цефокситин, оксациллин, пенициллин и рифампин. Кроме того, они имеют сопротивляемость разной степени к другим антибактериальным препаратам.

Хотя выявленные штаммы пока не проявляют патогенных свойств, они имеют 112 генов, связанных с вирулентностью, протеканием заболевания и борьбой с иммунной системой. Результаты компьютерного моделирования показали, что существует 79-процентная вероятность превращения бактерий в микроорганизмы, способные вызывать инфекцию у людей.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам факт их обнаружения вызывает серьезную озабоченность у специалистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Транспортная инспекция информирует о новых участках платных дорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика