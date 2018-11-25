"Смена тренеров сборной не прибавила мне мотивации". Домрачева - о причинах завершения карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, почему решила завершить свою успешную карьеру в 31 год.



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«Перед завершающим масс-стартом Кубка мира я подумала, что, возможно, это моя последняя гонка в карьере. И если это действительно так, то мне нужно ее выиграть. К счастью, мне это удалось.

Каковы причины моего ухода? В первую очередь, наша дочь, которой нужно уделять все больше внимания. Также свою роль сыграли перемены в нашей федерации. В частности, смены тренеров. Это не прибавило мне мотивации», — сказала Домрачева в интервью норвежскому каналу TV2.

Напомним, что федерация не стала продолжать сотрудничество с австрийским тренером Альфредом Эдером. Старший тренер женской сборной Федор Свобода теперь будет работать с юниорской команды. Их сменили Василий Лещенко и Виктор Корчагин.