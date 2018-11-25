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В Мостовском районе Ford снес теплицу и врезался в забор: водитель в реанимации
В Мостовском районе водитель легковушки получил серьезные травмы в аварии. Об этом
Происшествие случилось утром 24 ноября в деревне Дубровляны. По информации инспекторов, водитель Ford ехал со стороны трассы Гродно — Ружаны — Ивацевичи в направлении деревни Глядовичи. На прямом участке дороги он не справился с управлением, врезался в металлический забор и снес теплицу.
В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Ремнем безопасности он пристегнут не был. Пассажир Ford, ехавший на переднем сиденье, был пристегнут и в аварии не пострадал.
Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем. Ранее он был лишен прав на три года.
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Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем. Ранее он был лишен прав на три года.
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