В Мостовском районе Ford снес теплицу и врезался в забор: водитель в реанимации

В Мостовском районе водитель легковушки получил серьезные травмы в аварии. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото: ГАИ Гродно

Происшествие случилось утром 24 ноября в деревне Дубровляны. По информации инспекторов, водитель Ford ехал со стороны трассы Гродно — Ружаны — Ивацевичи в направлении деревни Глядовичи. На прямом участке дороги он не справился с управлением, врезался в металлический забор и снес теплицу.

В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Ремнем безопасности он пристегнут не был. Пассажир Ford, ехавший на переднем сиденье, был пристегнут и в аварии не пострадал.

Фото: ГАИ Гродно

Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем. Ранее он был лишен прав на три года.