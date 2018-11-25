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Умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

26.11.2018 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Известный итальянский режиссер и документалист Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет.

Как сообщает газета La Repubblica, режиссер умер в Риме после продолжительной болезни.

За свою жизнь он снял более 20 фильмов и успел поработать со многими легендарными актерами.

Пожалуй, одной из его самых заметных его работ стал провокационный фильм под названием "Последнее танго в Париже", роли в котором сыграли Марлон Бранд и Мария Шнайдер.

Бертолуччи также стал режиссером фильмов "Конформист", "Маленький Будда" и "Последний император", который принес ему самую престижную кинопремию в мире - "Оскар".

Последним фильмом для итальянца стала картина "Я и ты", которая вышла в прокат в 2012 году.

 
 
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Известный итальянский режиссер и документалист Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет.
 
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