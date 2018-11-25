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Из-за сложных погодных условий на Гомельщине машины массово вылетали в кюветы

26.11.2018 13:26 — Разное | Tut.by  
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Снегопад, который вчера обрушился на Гомельщину, внес свои коррективы в дорожную обстановку. В сводке ГАИ за последние сутки — сразу несколько ДТП с заносами.


24 ноября примерно в 23.55 в Калинковичском районе 44-летний водитель Ford Galaxy на дороге Буда — Есипова Рудня из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. С травмами мужчина в больнице.

Через полтора часа с трассы вылетел 30-летний мужчина на BMW в Мозырском районе. У деревни Березка на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил серьезные травмы. Он в реанимации.


Днем 25 ноября в Рогачевском районе 45-летний водитель Hyundai Lantra на дороге Рогачев — Малые Коноплицы не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением авто, съехал в левый кювет и врезался в дерево. Пострадал 56-летний пассажир.


В этот же день в 16.00 не справился с управлением 27-летний водитель BMW в Гомельском районе. ДТП произошло на трассе Цыкуны — Рудня Каменева. Водителя выбросило на встречку, где он столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 34-летней женщины-водителя. С различными травмами с места ДТП ее увезла скорая.

 
 
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В сводке ГАИ за последние сутки - сразу несколько ДТП с заносами.
 
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