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До Деда Мороза из Горок можно будет доехать за час

26.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Ледяная резиденция Деда Мороза впервые появится в Могилеве за всю историю города, сообщает ТРК «Могилев». Ее установят в Подникольском парке. Резиденция  будет сделана  из специального нетающего льда. Его доставят в Могилев из Екатеринбурга.

Навестить Деда Мороза можно будет с 22 по 31 декабря с 13.00 до 14.00.

До Деда Мороза из Горок можно будет доехать за час

 

А еще С 22 по 31 декабря Деду Морозу в Могилеве  можно будет позвонить и пообщаться с ним. Часовой интерактивный проект для детворы реализуют на площади Звезд. Каждый ребенок сможет воспользоваться телефоном Снегурочки. А набрав нужный номер, задать вопросы или высказать пожелания главному герою Нового года. При этом Дедушка будет виден на большом видеоэкране у кинотеатра «Родина».

 

 
Теги: Могилев
 
 
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  Ледяная резиденция Деда Мороза впервые появится в Могилеве за всю историю города, сообщает ТРК «Могилев». Ее установят в Подникольском парке. Резиденция  будет...
 
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