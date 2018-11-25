До Деда Мороза из Горок можно будет доехать за час

Ледяная резиденция Деда Мороза впервые появится в Могилеве за всю историю города, сообщает ТРК «Могилев». Ее установят в Подникольском парке. Резиденция будет сделана из специального нетающего льда. Его доставят в Могилев из Екатеринбурга.

Навестить Деда Мороза можно будет с 22 по 31 декабря с 13.00 до 14.00.





А еще С 22 по 31 декабря Деду Морозу в Могилеве можно будет позвонить и пообщаться с ним. Часовой интерактивный проект для детворы реализуют на площади Звезд. Каждый ребенок сможет воспользоваться телефоном Снегурочки. А набрав нужный номер, задать вопросы или высказать пожелания главному герою Нового года. При этом Дедушка будет виден на большом видеоэкране у кинотеатра «Родина».