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В Бобруйском районе BMW на летних шинах вылетела на встречку - погибла пассажирка Citroen
В Бобруйском районе 25 ноября BMW X5 вылетел на встречную полосу движения и врезался в Citroen. Погибла 28-летняя пассажирка легковушки,
За рулем внедорожника был 31-летний мужчина. Около 13.00 на трассе Бобруйск — Мозырь около деревни Боровая он не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen.
28-летняя пассажирка Citroen погибла на месте. 26-летний водитель, житель деревни Стайки Кировского района, и 15-летний пассажир получили множественные травмы. В больницу доставлены и водитель BMW с 20-летней пассажиркой.
На BMW были летние шины.
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26-летний водитель, житель деревни Стайки Кировского района, и 15-летний пассажир Citroen получили множественные травмы.
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