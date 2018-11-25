В Бобруйском районе BMW на летних шинах вылетела на встречку - погибла пассажирка Citroen

В Бобруйском районе 25 ноября BMW X5 вылетел на встречную полосу движения и врезался в Citroen. Погибла 28-летняя пассажирка легковушки, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома

За рулем внедорожника был 31-летний мужчина. Около 13.00 на трассе Бобруйск — Мозырь около деревни Боровая он не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen.

28-летняя пассажирка Citroen погибла на месте. 26-летний водитель, житель деревни Стайки Кировского района, и 15-летний пассажир получили множественные травмы. В больницу доставлены и водитель BMW с 20-летней пассажиркой.

На BMW были летние шины.



Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома