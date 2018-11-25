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Испорченные газон и сон соседей. В гродненской Ольшанке в выходные резвились "дрифтеры"
Жителям гродненской Ольшанки на улице Наполеона Орды в выходные не спалось: в ночь с субботы на воскресенье под их окнами дрифтовала компания на легковом автомобиле, сообщает
«Соревнования» продолжались около двух часов, местный житель снял на видео начинающих дрифтеров. Очевидец говорит, что уровень был не ахти каким: парни крутились то на газоне, то на перекрестке.
— Спать не давали с 2 до 4 часов ночи, асфальт как раз был скользким. Цикл заездов был одинаков. Через газон и тротуар автомобиль выезжал на перекресток, далее сам дрифт и возвращение на парковку опять через газон. Каждый раз возвращение водителя его друзья отмечали громкими криками, — рассказывает Владислав.
Утром читатель сфотографировал состояние газона. Очевидно, что самостоятельно травяное покрытие не восстановится.
Владислав говорит, что дрифтовали на сером Chrysler, но доказать теперь это будет трудно — никто из жильцов в тот момент в ГАИ Гродно так и не позвонил.
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Никто из жильцов в тот момент в ГАИ Гродно так и не позвонил.
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