Жителям гродненской Ольшанки на улице Наполеона Орды в выходные не спалось: в ночь с субботы на воскресенье под их окнами дрифтовала компания на легковом автомобиле, сообщает «АвтоГродно» .

«Соревнования» продолжались около двух часов, местный житель снял на видео начинающих дрифтеров. Очевидец говорит, что уровень был не ахти каким: парни крутились то на газоне, то на перекрестке.

— Спать не давали с 2 до 4 часов ночи, асфальт как раз был скользким. Цикл заездов был одинаков. Через газон и тротуар автомобиль выезжал на перекресток, далее сам дрифт и возвращение на парковку опять через газон. Каждый раз возвращение водителя его друзья отмечали громкими криками, — рассказывает Владислав.

Утром читатель сфотографировал состояние газона. Очевидно, что самостоятельно травяное покрытие не восстановится.





Владислав говорит, что дрифтовали на сером Chrysler, но доказать теперь это будет трудно — никто из жильцов в тот момент в ГАИ Гродно так и не позвонил.