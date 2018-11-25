В Ивацевичском районе утонули двое мужчин, рыбачившие в деревянной лодке

Как стало известно, несчастный случай произошел днем 25 ноября в Ивацевичском районе. Рыбачивший на озере Вульковское мужчина неожиданно услышал непонятные звуки и поплыл в ту сторону, откуда они издавались.

В 70 метрах от берега он увидел тело мужчины и вызвал спасателей. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Кроме того, у берега было найдено тело еще одного рыбака, а неподалеку – затопленная деревянная лодка.

Следователи установили личности погибших. Ими оказались 40-летний и 43-летний мужчины, которые проживали в Телеханах. По факту гибели рыбаков проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, оба мужчины были трезвыми. Возможно, трагедии поспособствовали сложные погодные условия – густой туман.