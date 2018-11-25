|
5 фильмов, за которые мы вечно будем помнить итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи
Культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
«Конформист» (1970)
В картине, снятой по мотивам романа Альберто Моравиа «Конформист», можно увидеть еще молодого красавца Жана-Луи Трентиньяна — в роли интеллигентного представителя разлагающейся итальянской аристократии, чья мать — нимфоманка и морфинистка, а отец и вовсе запятнал себя пытками невинных людей. Открытый финал, усложненность структуры нарратива и новаторский язык «Конформиста» оказали заметное влияние на развитие мирового кинематографа, не исключено, что именно эта лента открыла путь к созданию таких психологических драм нового поколения, как «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». Если вы гонитесь за мнением профессиональных критиков, красноречивым для вас покажется долгое время сохранявшийся на 100-процентной отметке рейтинг фильма на сайте
«Последнее танго в Париже» (1972)
Сюжет картины во многом основан на сексуальных фантазиях самого Бертолуччи, на его идеи оказали влияние жуткие работы экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. В копилке фильма много приличных наград, в том числе две номинации на премию «Оскар» — самого Бертолуччи как режиссера и Марлона Брандо, который играет в без преувеличения классике эротического кино главную роль, не отказывая себе лишний раз поимпровизировать. В пару Брандо режиссер пригласил эффектную брюнетку Марию Шнайдер, правда, для нее съемки одного из эпизодов фильма показались очень болезненными — мы сейчас про сильно откровенную сцену, в которой герой использует сливочное масло в качестве лубриканта. Спустя 25 лет после съемок Мария признается:
— Я чувствовала себя униженной и, честно говоря, даже изнасилованной. К счастью, мы обошлись одним дублем. С тех пор я больше не ем масла — только оливковое.
«Последний император» (1987)
Помимо чувственного кино, Бернардо пробует себя в качестве режиссера исторического байопика. Сюжет драмы нелинеен, он разделен на две биографические линии — описание жизни бывшего императора Китая и Маньчжоу-Го и заключенного № 981 китайской тюрьмы, вспоминающего кадры своей жизни — из детства и во время взятия в плен советскими войсками. Такое кино с бухты-барахты не снимешь: одним из консультантов фильма Бертолуччи пригласил выступить Пу Цзе, брата последнего императора. К слову, хронометраж полной версии фильма — 219 минут. Ну и «Последний император» получил — держите себя в руках — девять премий «Оскар»,
«Ускользающая красота» (1995)
И снова про секс. «Ускользающую красоту» иначе как киноживописью и не назовешь: поиски настоящего отца, выхлоп желания разгоряченных молодых тел и обман на обмане случаются на фоне прекрасных тосканских холмов. Любопытно, что в переводе с итальянского название этого фильма звучит по-другому — «Я танцую сама по себе». Так что, если захочется потанцевать самим по себе, хрупкая, но визуально мощная драма Бертолуччи — как раз то, что нужно.
«Мечтатели» (2003)
Есть вероятность, что этот фильм мог повлиять на ваше сексуальное и просто воспитание, если вам нет и 30. Потому что те, кому хорошо за 30, смотрели в качестве «перчика» другую картину Бертолуччи — «Последнее танго в Париже».
В «Мечтателях» есть все, чтобы считаться ультрахипстерским фильмом, хотя в 2003-м такого понятия не существовало вовсе. Париж в разгар волнений 1968-го, буржуазная семья, кудрявый Луи Гаррель, береты и синематека. Становление идентичности и поиски сексуальности займут здесь центральное место, пока на фоне будут разворачиваться исторические декорации, проноситься галереи Лувра и разливаться вино. В кругу критиков и экспертов новая работа Бертолуччи не нашла поддержки, зато стала хитом у зрителей, что, возможно, значит для вас гораздо больше. Откровенными сценами фильм не изобилует, но если родители заглянут на одном из двух эротических моментов, есть риск смущенно раскраснеться.
Читайте также
***
24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в Риме в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. AFISHA.TUT.BY собрала 5 лучших фильмов великого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)