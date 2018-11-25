5 фильмов, за которые мы вечно будем помнить итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи

Культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в Риме в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. AFISHA.TUT.BY собрала 5 лучших фильмов великого мастера итальянского кинематографа, которые можно и нужно смотреть, если вам так же грустно, как и нам.

«Конформист» (1970)





Режиссер: Бернардо Бертолуччи. О чем кино: Законопослушным человеком хочет быть каждый, но если государство, в котором ты живешь, является преступным, то поневоле оборачивается преступлением и твое послушание. Такова цена конформизма, которую вынужден заплатить доктор Марчелло Клеричи, получающий от фашистских властей приказ отправиться во Францию с тем, чтобы осуществить ликвидацию итальянского профессора-антифашиста. Выполняя задание, Марчелло понимает поразительное сходство государственного насилия с сексуальным, жертвой которого он пал в детстве.

В картине, снятой по мотивам романа Альберто Моравиа «Конформист», можно увидеть еще молодого красавца Жана-Луи Трентиньяна — в роли интеллигентного представителя разлагающейся итальянской аристократии, чья мать — нимфоманка и морфинистка, а отец и вовсе запятнал себя пытками невинных людей. Открытый финал, усложненность структуры нарратива и новаторский язык «Конформиста» оказали заметное влияние на развитие мирового кинематографа, не исключено, что именно эта лента открыла путь к созданию таких психологических драм нового поколения, как «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». Если вы гонитесь за мнением профессиональных критиков, красноречивым для вас покажется долгое время сохранявшийся на 100-процентной отметке рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes (сейчас там 98%).

«Последнее танго в Париже» (1972)





Режиссер: Бернардо Бертолуччи. О чем кино: Действие происходит в Париже конца шестидесятых. 45-летний американец потрясен недавней смертью жены, он считает себя виновным и находится в глубокой депрессии. Цепляясь за жизнь, он знакомится со странной парижанкой, намного его моложе. Их связь переходит в страсть, доходящую почти до умопомрачения, пределы которой даже трудно представить.

Сюжет картины во многом основан на сексуальных фантазиях самого Бертолуччи, на его идеи оказали влияние жуткие работы экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. В копилке фильма много приличных наград, в том числе две номинации на премию «Оскар» — самого Бертолуччи как режиссера и Марлона Брандо, который играет в без преувеличения классике эротического кино главную роль, не отказывая себе лишний раз поимпровизировать. В пару Брандо режиссер пригласил эффектную брюнетку Марию Шнайдер, правда, для нее съемки одного из эпизодов фильма показались очень болезненными — мы сейчас про сильно откровенную сцену, в которой герой использует сливочное масло в качестве лубриканта. Спустя 25 лет после съемок Мария признается:

— Я чувствовала себя униженной и, честно говоря, даже изнасилованной. К счастью, мы обошлись одним дублем. С тех пор я больше не ем масла — только оливковое.

«Последний император» (1987)





Режиссер: Бернардо Бертолуччи. О чем кино: К императору-ребенку относятся как к божеству. Он может делать все, кроме одного — покидать пределы своего дворца. В Запретный город не долетают «ветры перемен», сотрясающие мир за его стенами. Но жизнь последнего императора Китая оказывается частью всей великой истории XX века.

Помимо чувственного кино, Бернардо пробует себя в качестве режиссера исторического байопика. Сюжет драмы нелинеен, он разделен на две биографические линии — описание жизни бывшего императора Китая и Маньчжоу-Го и заключенного № 981 китайской тюрьмы, вспоминающего кадры своей жизни — из детства и во время взятия в плен советскими войсками. Такое кино с бухты-барахты не снимешь: одним из консультантов фильма Бертолуччи пригласил выступить Пу Цзе, брата последнего императора. К слову, хронометраж полной версии фильма — 219 минут. Ну и «Последний император» получил — держите себя в руках — девять премий «Оскар»,

«Ускользающая красота» (1995)





Режиссер: Бернардо Бертолуччи. О чем кино: Прекрасная юная американка после самоубийства матери — известной поэтессы и топ-модели — отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и… потерять девственность. Но есть еще один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике.

И снова про секс. «Ускользающую красоту» иначе как киноживописью и не назовешь: поиски настоящего отца, выхлоп желания разгоряченных молодых тел и обман на обмане случаются на фоне прекрасных тосканских холмов. Любопытно, что в переводе с итальянского название этого фильма звучит по-другому — «Я танцую сама по себе». Так что, если захочется потанцевать самим по себе, хрупкая, но визуально мощная драма Бертолуччи — как раз то, что нужно.

«Мечтатели» (2003)

Режиссер: Бернардо Бертолуччи. О чем кино: Париж, 1968 год — демонстрации студентов, баррикады на улицах, в воздухе пахнет революцией: Но у трех молодых людей — своя реальность, свой мир — мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома… Кино стало их жизнью. Сначала это просто увлечение, потом — сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем, беспорядки на улицах Парижа достигают своей кульминации.

Есть вероятность, что этот фильм мог повлиять на ваше сексуальное и просто воспитание, если вам нет и 30. Потому что те, кому хорошо за 30, смотрели в качестве «перчика» другую картину Бертолуччи — «Последнее танго в Париже».

В «Мечтателях» есть все, чтобы считаться ультрахипстерским фильмом, хотя в 2003-м такого понятия не существовало вовсе. Париж в разгар волнений 1968-го, буржуазная семья, кудрявый Луи Гаррель, береты и синематека. Становление идентичности и поиски сексуальности займут здесь центральное место, пока на фоне будут разворачиваться исторические декорации, проноситься галереи Лувра и разливаться вино. В кругу критиков и экспертов новая работа Бертолуччи не нашла поддержки, зато стала хитом у зрителей, что, возможно, значит для вас гораздо больше. Откровенными сценами фильм не изобилует, но если родители заглянут на одном из двух эротических моментов, есть риск смущенно раскраснеться.

Читайте также

Главное, чтобы родители не зашли. 5 откровенных фильмов о сексе

«Мы лишились настоящего супергероя». Как звезды кино и комиксов прощались со Стэном Ли

***

24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград» , который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.