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Сколько будут стоить сигареты в Беларуси с 1 декабря? Некоторые виды дорожают на 16 копеек

26.11.2018 13:31 — Разное | Myfin  
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Сколько будут стоить сигареты в Беларуси с 1 декабря? Некоторые виды дорожают на 16 копеек
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Информация об этом размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.

Как подорожают сигареты ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»

На 16 копеек вырастут цены на сигареты ФЭСТ SUPERSLIMS, ФЭСТ SUPERSLIMS 7: с 0,84 рублей до 1 рубля.

На 3 копейки – Minsk Сity, Minsk Сapital, Matrix Blue, portal ONE. В ноябре они стоят 0,97 рублей, с декабря будут продаваться уже по 1 рублю за пачку.

На 5 копеек подорожают такие виды сигарет марки Pall Mall, как Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure – с 2,20 до 2,25 рублей. На столько же дорожают Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet – с 2 до 2,05 рублей.

На 10 копеек подорожают Kent Double Mix, Kent HDi Exclusive Grey, Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, – с 2,80 до 2,90 рублей. На 5 копеек – Kent Blue, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent HD White – с 3,10 до 3,15 рублей. На такую же сумму вырастут цены на Kent Nano Blue – с 2,85 до 2,90 рублей, а также на Kent Navy Blue – с 3,10 – до 3,15.

Вырастут в цене также и некоторые другие виды сигарет марки Kent.

Некоторые сигареты Rothmans подорожают на 5-10 копеек.

На 10 копеек подорожают сигареты Vogue.

 
 
Ссылка на источник 24
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С 1 декабря вырастут цены на некоторые виды сигарет ОАО Гродненская табачная фабрика Неман , ООО Табак-инвест , Беларусьторга .
 
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