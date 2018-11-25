Возможное введение Украиной военного положения после инцидента в Керченском проливе напоминает "электоральные интриги", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока еще ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами", - сказал Д.Песков журналистам.

"Решать, конечно, электоральную задачу, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - добавил он.