|
В Кремле заявляют, что возможное введение военного положения на Украине "попахивает электоральными интригами"
Возможное введение Украиной военного положения после инцидента в Керченском проливе напоминает "электоральные интриги", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока еще ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами", - сказал Д.Песков журналистам.
"Решать, конечно, электоральную задачу, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - добавил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кремле заявляют, что возможное введение военного положения на Украине "попахивает электоральными интригами"
Возможное введение Украиной военного положения после инцидента в Керченском проливе напоминает "электоральные интриги", сказал пресс-секретарь президента РФ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)