Ни капли алкоголя! Топ зимних напитков, которые помогут согреться

Согреться зимними вечерами поможет теплый чай, какао и другие напитки со специями, которые вы легко можете приготовить дома. Топ зимних безалкогольных напитков представляет www.interfax.by .

Горячий шоколад



Ингредиенты: молоко, шоколад, крахмал.

Способ приготовления: В стакане молока развести 2-3 ст. л. крахмала. 3-4 ст. молока вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить в молоко 200 гр шоколада – молочного или горького, по вкусу. Когда шоколад растворится, добавить в полученную массу молоко с крахмалом и помешивать до загустения массы.

Какао со сгущенкой



Ингредиенты: молоко, 11% сливки, какао-порошок, сгущенное молоко, корица, маршмеллоу, шоколад.

Способ приготовления: Смешать по 250 мл молока и сливок, подогреть их, но не доводить до кипения. Добавить около 15 г какао-порошка. Размешивать до появления пенки, после чего добавить несколько ложек сгущенки, взбивать венчиком, но продолжать следить, чтобы молоко не закипело. Через 2-3 минуты, когда все ингредиенты растворятся, снять с огня. Перелить в чашку, добавить корицу и маршмеллоу. Также по вкусу можно добавить плитку растопленного шоколада.

Клюквенно-апельсиновый пунш



Ингредиенты: апельсиновый сок, клюквенный сок, вода, корица, имбирь, мускатный орех, ягоды клюквы либо красной смородины, апельсин.

Способ приготовления: Равное количество апельсинового и клюквенного сока влить в кастрюлю, добавить туда немного воды, корицу, молотый имбирь и мускатный орех. На сильном огне довести напиток до кипения, после чего его "томить" еще 5-10 минут на маленьком огне. Разливать в стеклянные кружки. Добавить в готовый напиток ягоды клюквы либо красной смородины, а также дольки апельсина.

Облепиховый чай



Ингредиенты: облепиха, вода, черный чай, мед.

Способ приготовления: хорошо промыть и растолочь в пюре ягоды облепихи (около 150 гр), добавить в полученное пюре 2 ст. л черного чая, залить кипятком (500 мл) и дать настояться 10 минут. Перед употреблением напитка добавить туда мед.

Безалкогольный грог



Ингредиенты: крепкий черный чай, гвоздика, корица, бадьян, мускатный орех, яблочный сок, вишневый сок, сахар.

Способ приготовления: смешать литр черного крепкого чая без ароматизаторов и добавок, 0,5 л яблочного и 0,5 л вишневого сока, нагреть до 80-90 гр, добавить специи и сахар. Кипятить смесь на маленьком огне под крышкой около 5 минут. Дать настояться 15-20 минут перед употреблением.

Красный цитрусовый чай



Ингредиенты: чай каркаде, лимон, апельсин, грейпфрут, вода, мед или сахар.

Способ приготовления: Кипятком залить 2 ст.л чая каркаде, а также очищенные от кожуры и пленок дольки фруктов (достаточно по 1-2 шт. лимона, апельсина и грейпфрута). При желании на этом этапе также можно добавить сахар. Довести чай до кипения на медленном огне под крышкой, дать настояться 5 минут. При желании добавить мед, а не сахар, сделать это стоит непосредственно перед подачей.

Чай с апельсином и специями



Ингредиенты: чай, апельсины, корень имбиря, палочка корицы, бадьян, гвоздика.

Способ приготовления: Несколько апельсинов нарезать дольками вместе с кожурой. На терке натереть 1-2 см. свежего имбиря. Уложить все это в заварочный чайник, добавив туда также палочку корицы, 2 звездочки бадьяна, 3-4 цветков гвоздики. Смесь залить кипятком и дать настояться 30-40 минут. Добавлять в черный чай.

Яблочный сидр



Ингредиенты: яблочный сок, апельсин, груша, лимон, корица, имбирь, гвоздика.

Способ приготовления: Из яблок и специй можно сделать не менее вкусный и ароматный зимний напиток, чем из винограда. Для этого 2 л. сока – лучше свежевыжатого – разогреть на среднем огне и довести до кипения. Добавить в кипящий сок ломтики фруктов, тертый имбирь и специи. Варить 5-10 минут, настоять час под крышкой.

Индийский чай масала



Ингредиенты: молоко, чай, имбирь, кардамон, гвоздика, корица, мускатный орех, мед.

Способ приготовления: Литр молока стоит нагреть на слабом огне и добавить в него чайные листья, а также немного меда. После закипания, постепенно вводить специи – около 0,5 ч.л. кардамона, кусочек тертого корня имбиря, несколько цветков гвоздики, по щепотке мускатного ореха и корицы. Смесь необходимо кипятить 3-5 минут, после чего дать ей настояться 5-10 минут, процедить и разливать по чашкам.

Безалкогольный глинтвейн



Ингредиенты: темный виноградный или вишневый сок, корица, имбирь, бадьян, гвоздика, цедра апельсина, мед.

Способ приготовления: Поставить кастрюлю с соком на маленький огонь, добавить туда цедру, имбирь, палочки корицы, бадьян и гвоздику. Чем больше вы добавите имбиря, тем более жгучим получится напиток. Смесь не стоит доводить до кипения. За несколько минут до окончания по вкусу можно добавить мед. При подаче украсить звездочками бадьяна и дольками апельсина.

Имбирный чай



Ингредиенты: имбирь, мед, лимон.

Способ приготовления: Полезные и освежающие свойства имбирного чая очень хорошо известны. И приготовить его не очень сложно. Достаточно натереть около 50 гр имбиря на мелкой терке, залить полученную "кашицу" двумя стаканами воды и отправить "томиться" на 20 минут на небольшой огонь. После добавить туда же лимоны и мед. Также можно добавить еще воды.