ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных

26.11.2018 13:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", а также ранением и захватом в плен членов их экипажей, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины… Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - заявили в министерстве.

В сообщении пресс-службы отмечаются требования Украины об оказании безотлагательной медицинской помощи раненым военнослужащим, обеспечении их немедленного безопасного возвращения на территорию украинского государства, а также возвращения захваченного военного имущества и компенсации украинской стороне причиненных убытков.

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", - добавили в МИД.

Кроме того, в заявлении министерства призвали принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставление Украине военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно-признанных границ.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дизтопливо из... индюшатины хотят делать в Финляндии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика