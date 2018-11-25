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НБУ срочно собирает глав крупнейших банков ввиду возможного введения военного положения

26.11.2018 12:57 — Разное | Интерфакс  
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Национальный банк Украины (НБУ) собирает в понедельник на 12:00 по киевскому времени глав правлений крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране военного положения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники предстоящей встречи.

Пресс-служба центробанка подтвердила агентству планируемую встречу.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране в связи с инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" предприняли попытки пересечения государственной границы РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ". Все три судна были задержаны. В Киеве считают действия российских пограничников неправомерными.

 
 
Ссылка на источник 24
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Национальный банк Украины (НБУ) собирает в понедельник на 12:00 по киевскому времени глав правлений крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране...
 
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