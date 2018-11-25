Лукашенко подверг критике новую редакцию Налогового кодекса





По словам президента Беларуси, обновление Налогового кодекса вызывает много вопросов.

«Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами», - добавил президент.

Он поставил задачу спокойно доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено.

Как сообщалось, налоговое ведомство Беларуси подготовило проект новой редакции Особенной части Налогового кодекса, который после принятия парламентом должен вступить в силу с 2019 года. Межведомственной рабочая группа провела совместную работу не только с заинтересованными госорганами, но и практически со всеми крупнейшими бизнес-союзами, представителями крупных предприятий, юристами, аудиторами.

