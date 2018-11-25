ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс доллара подскочил на белорусской бирже, российский рубль обвалился

26.11.2018 13:54 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 26 ноября белорусский рубль укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю.

В частности, курс доллара взлетел на 0,0124 рубля - до 2,1174 BYN/USD.

Курс евро поднялся на 0,0074 рубля - до 2,4070 BYN/EUR.

Курс российского рубля рухнул на 0,0228 рубля - до 3,1852 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 26 ноября валютная корзина подешевела на 0,15%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам валютных торгов 26 ноября белорусский рубль укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле заявляют, что возможное введение военного положения на Украине "попахивает электоральными интригами"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика