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Курс доллара подскочил на белорусской бирже, российский рубль обвалился
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара взлетел на 0,0124 рубля - до 2,1174 BYN/USD.
Курс евро поднялся на 0,0074 рубля - до 2,4070 BYN/EUR.
Курс российского рубля рухнул на 0,0228 рубля - до 3,1852 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 26 ноября валютная корзина подешевела на 0,15%.
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По итогам валютных торгов 26 ноября белорусский рубль укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю.
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