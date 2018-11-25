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Погода на неделю: морозы до -18 °С и гололедица

26.11.2018 13:25 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В последние дни ноября территория Беларуси окажется под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе, ожидается морозная преимущественно без осадков погода. Об этом TUT.BY сообщил Белгидромет Минприроды.

27 ноября, во вторник, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков погода, лишь местами по северо-востоку страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по югу страны возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — в основном −3…9 °С, при прояснениях воздух охладится до −10…12 °С, максимальная температура днем — 0…-6 °С.

В среду, 28 ноября, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — −5…11 °С, при прояснениях она понизится до -14 °С, максимальная температура днем — −1…7 °С.

29 ноября, в четверг, — без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — −8…15 °С, местами воздух охладится до -18 °С, максимальная температура днем — −2…9 °С.

В пятницу, 30 ноября, без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — −7…14 °С, по востоку страны — −15…18 °С, максимальная температура днем — −2…8 °С.

 
 
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В последние дни ноября территория Беларуси окажется под влиянием скандинавского антициклона.
 
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