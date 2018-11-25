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Столетние поляки получат дополнительную пенсию 860 евро
Каждый поляк, которому исполнилось сто лет, будет получать ежемесячную почетную пенсию в размере 3700 злотых (860 евро) — до конца жизни. Таких людей почти 2000 по всей стране,
Анна Илюкевич, пресс-секретарь отделения Управления социального страхования в Ольштыне, уточнила, кто может рассчитывать на пенсию: «Лицам, получающим пенсию по старости или инвалидности, дополнительная пенсия будет выплачиваться автоматически — без необходимости подачи специального заявления».
Тем же, кто никогда не работал и не находится в базе Управления социального страхования, нужно будет предоставить документы, подтверждающие дату рождения.
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Сейчас в Польше проживает почти 2000 человек, которым исполнилось 100 лет.
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