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Столетние поляки получат дополнительную пенсию 860 евро

26.11.2018 13:56 — Разное | Tut.by  
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Каждый поляк, которому исполнилось сто лет, будет получать ежемесячную почетную пенсию в размере 3700 злотых (860 евро) — до конца жизни. Таких людей почти 2000 по всей стране, сообщает "Радио Польши". 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Анна Илюкевич, пресс-секретарь отделения Управления социального страхования в Ольштыне, уточнила, кто может рассчитывать на пенсию: «Лицам, получающим пенсию по старости или инвалидности, дополнительная пенсия будет выплачиваться автоматически — без необходимости подачи специального заявления».

Тем же, кто никогда не работал и не находится в базе Управления социального страхования, нужно будет предоставить документы, подтверждающие дату рождения.

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Сейчас в Польше проживает почти 2000 человек, которым исполнилось 100 лет.
 
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