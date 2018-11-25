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Тренеры назвали состав сборной Беларуси по биатлону на первые старты сезона

26.11.2018 14:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Тренеры назвали состав сборной Беларуси по биатлону на первые старты сезона
Фото из открытых источников

По информации Белорусской федерации биатлона, тренеры определили состав сборной Беларуси по биатлону на первые международные старты сезона 2018/2019.

С 2 по 9 декабря в словенской Поклюке пройдет первый этап Кубка мира. В состав женской сборной на эти соревнования включены олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также Анна Сола и Дарья Юркевич. У мужчин на этап вызваны Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей.

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С 29 ноября по 2 декабря в шведском Идре пройдет первый этап Кубка IBU. Беларусь представят Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов у мужчин, а также Инна Костюченко, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина у женщин.

Отметим, что перед официальными стартами команда провела две контрольные тренировки. У женщин обе гонки выиграла Ирина Кривко, у мужчин по разу первенствовали Роман Елетнов и Антон Смольский.

Стоит также отметить, что тренеры имеют право дозаявить спортсменов на Кубок мира в течение этапа. Поэтому не исключено, что некоторые спортсмены из шведского Идре отправятся на подмогу основной сборной в Словению.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону стартует 2 декабря (воскресенье) двумя гонками. В 14.00 по белорусскому времени состоится одиночная смешанная эстафета (прямая трансляция запланирована на телеканале «Беларусь 2»), а в 16.30 пройдет смешанная эстафета (прямая трансляция запланирована на телеканале «Беларусь 5»).

 
 
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В Швеции и Словении стартуют первые официальные международные соревнования в новом биатлонном сезоне.
 
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