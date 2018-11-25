Тренеры назвали состав сборной Беларуси по биатлону на первые старты сезона

По информации Белорусской федерации биатлона, тренеры определили состав сборной Беларуси по биатлону на первые международные старты сезона 2018/2019.

С 2 по 9 декабря в словенской Поклюке пройдет первый этап Кубка мира. В состав женской сборной на эти соревнования включены олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также Анна Сола и Дарья Юркевич. У мужчин на этап вызваны Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей.

С 29 ноября по 2 декабря в шведском Идре пройдет первый этап Кубка IBU. Беларусь представят Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов у мужчин, а также Инна Костюченко, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина у женщин.

Отметим, что перед официальными стартами команда провела две контрольные тренировки. У женщин обе гонки выиграла Ирина Кривко, у мужчин по разу первенствовали Роман Елетнов и Антон Смольский.

Стоит также отметить, что тренеры имеют право дозаявить спортсменов на Кубок мира в течение этапа. Поэтому не исключено, что некоторые спортсмены из шведского Идре отправятся на подмогу основной сборной в Словению.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону стартует 2 декабря (воскресенье) двумя гонками. В 14.00 по белорусскому времени состоится одиночная смешанная эстафета (прямая трансляция запланирована на телеканале «Беларусь 2»), а в 16.30 пройдет смешанная эстафета (прямая трансляция запланирована на телеканале «Беларусь 5»).