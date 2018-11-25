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С благодарностью за службу

26.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Отсрочку от службы в армии ежегодно получает большинство призывников – из числа учащихся, студентов, молодых родителей... Скажем, прошлой осенью из 80 тысяч получивших повестки на срочную службу пошли лишь 11 тысяч, еще 1,5 тысячи – в резерв. Честно сказать, сейчас редко встретишь молодых людей, которые с охотой идут служить. Но есть и те, кто воспринимают этот период как возможность приобретения нового опыта в жизни, проверку самого себя на стойкость характера, выносливость организма. И таких людей, поверьте, немало. К ним себя относит герой данной статьи – пинчанин Владислав КОВЕРЧИК.




  Вы удивитесь, но Владислав не просто хотел служить, он был нацелен попасть в самые жесткие войска страны – спецназ. В мае прошлого года парень начал службу в 3-й отдельной Краснознаменной бригаде специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В тот призыв из Пинска, кроме Владислава больше никого не было, но это не помешало парню быстро завести новые знакомства. Адаптироваться к служебной дисциплине, новому распорядку дня и обязанностям пинчанину, как и всем его сослуживцам, помог молодой и толковый командир роты капитан Дмитрий Васильевич Шибут. Именно он разглядел в парне потенциал и стальной характер, который делает из мальчика настоящего мужчину. 

  Попав в бригаду специального назначения, Владислав поставил себе еще одну цель – пройти испытания на право ношения крапового берета. Этот элемент формы одежды популярен во многих армиях мира, но в основном является отличительным признаком спецназа и других элитных подразделений. Тот, кто служил в армии, знает, что сдача на краповый берет – многоэтапный, трудный и изнуряющий марафон проверки силы духа и выносливости. Впервые эти испытания прошли в мае 1993 года, и спустя 25 лет их правила не изменились. Так вот, герой нашего рассказа сдал все этапы на «отлично»!




  Первое, что сделал Владислав, вернувшись домой, – вручил своей маме Людмиле Алексеевне Благодарственное письмо от командования внутренних войск МВД Республики Беларусь. Ее благодарили за хорошее воспитание сына, «который служит примером в исполнении воинского долга, проявляет выдержку, самоотверженность, инициативу и решительность при выполнении служебно-боевых задач, пользуется уважением и авторитетом в коллективе». Не это ли счастье для любой матери – признание в правильном воспитании своего ребенка! Также Владиславу была вручена личная благодарность за исключительно добросовестное исполнение воинского долга. 

  Сегодня герой нашего рассказа устраивается на работу. Свои личные качества и отличную физическую подготовку он хочет применить в непростом деле пожарного-спасателя. Также Владислав готовится к поступлению на заочное отделение высшего учебного заведения. А нам остается пожелать парню удачи в достижении поставленных целей. 

  Анна ВЕРЕНИЧ
   Фото автора

 

 
Теги: знакомства
 
 
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  Отсрочку от службы в армии ежегодно получает большинство призывников – из числа учащихся, студентов, молодых родителей... Скажем, прошлой осенью из 80 тысяч...
 
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