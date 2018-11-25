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Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

26.11.2018 14:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские национальные костюмы удостоены международного признания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ежегодном конкурсе в Пекине наша страна заняла первое место.

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

Делегация из Беларуси продемонстрировала несколько творческих номеров, в которых попыталась отразить национальные традиции и культуру. Этим и расположила к себе жюри. Второе и третье места заняли Малайзия и Россия.

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские национальные костюмы удостоены международного признания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ежегодном конкурсе в...
 
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