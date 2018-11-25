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Самолёт «Белавиа» не смог вылететь по расписанию из Кишинёва из-за тумана
Новости Беларуси. С трехчасовым опозданием прибывает в Минск авиарейс из Кишинева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт «Белавиа» не смог вылететь из молдавской столицы по расписанию из-за тумана.
Погодные условия стали причиной задержки еще нескольких рейсов. Воздушная гавань не может принять самолеты из Стамбула и Бухареста.
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Новости Беларуси. С трехчасовым опозданием прибывает в Минск авиарейс из Кишинева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт «Белавиа» не смог вылететь из...
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