ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолёт «Белавиа» не смог вылететь по расписанию из Кишинёва из-за тумана

26.11.2018 14:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. С трехчасовым опозданием прибывает в Минск авиарейс из Кишинева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт «Белавиа» не смог вылететь из молдавской столицы по расписанию из-за тумана.

Погодные условия стали причиной задержки еще нескольких рейсов. Воздушная гавань не может принять самолеты из Стамбула и Бухареста.

Самолёт «Белавиа» не смог вылететь по расписанию из Кишинёва из-за тумана
Новости по теме

Лётчики рассказали, о чём предпочитают не сообщать пассажирам

Самолёт рейса Москва – Минск был вынужден снизить высоту полёта из-за неполадок

Пассажирский лайнер упал в океан в Микронезии

Пьяный гражданин РФ устроил дебош на борту рейса Минск – Москва

В «Белавиа» обновили систему бронирования на сайте и ввели спецтарифы

После реконструкции аэропорта, в Бресте ожидают приход лоукостов

«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров

В китайском аэропорту столкнулись два пассажирских самолёта
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Самолёт «Белавиа» не смог вылететь по расписанию из Кишинёва из-за тумана

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

В Новой Зеландии на берег выбросились свыше 140 дельфинов

Около 170 кг кокаина обнаружили в ящиках с бананами в Польше

В Хошимине свыше 40 улиц затопило из-за тайфуна «Усаги»

Из-за землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 550 человек

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С трехчасовым опозданием прибывает в Минск авиарейс из Кишинева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт «Белавиа» не смог вылететь из...
 
Новости дня
Новости разные
 
С благодарностью за службу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика