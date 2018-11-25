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Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов
Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытый накануне из-за инцидента с украинскими военными кораблями, он вновь открыт для движения гражданских судов.
Напомним, три корабля военно-морских сил Украины
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы. А в Украине после инцидента в полную боевую готовность приведены вооруженные силы. На 60 суток по инициативе руководства страны вводится военное положение. Теперь этот вопрос в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада.
Сложившуюся ситуацию сегодня обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Встреча начнется в 19 часов по минскому времени.
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Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытый накануне из-за...
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