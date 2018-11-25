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Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

26.11.2018 13:53 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытый накануне из-за инцидента с украинскими военными кораблями, он вновь открыт для движения гражданских судов.

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. С целью остановки судов российские пограничники применили оружие. Несколько военнослужащих получили ранения. Корабли задержаны.

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы. А в Украине после инцидента в полную боевую готовность приведены вооруженные силы. На 60 суток по инициативе руководства страны вводится военное положение. Теперь этот вопрос в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада.

Сложившуюся ситуацию сегодня обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Встреча начнется в 19 часов по минскому времени.

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытый накануне из-за...
 
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