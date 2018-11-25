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Орбакайте рассказала, как прозвище Пугачёвой стало её именем
Новости России. Кристина Орбакайте рассказала, как ее мама – Алла Пугачева – выбирала ей имя.
История была приурочена ко Дню матери.
Видимо, популярная исполнительница стала Кристиной в честь героини книги, которую читала Алла Пугачева. Так имя дочери певицы было предопределено.
Кристина Орбакайте:
Певица поблагодарила маму теплыми словам: «Спасибо, моя родная».
В комментариях к посту многие пользователи рассказали, как литературные персонажи стали прототипами их именам и поздравили певиц с праздником.
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Новости России. Кристина Орбакайте рассказала, как ее мама – Алла Пугачева – выбирала ей имя. История была приурочена ко Дню матери. Видимо, популярная...
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