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Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

26.11.2018 13:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какие основные точки роста видит правительство Беларуси в 2019 году и на каком фундаменте будет строиться национальная экономика? 26 ноября Александр Лукашенко принял с докладом экономический блок страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

В августе глава государства практически полностью сменил правительство. Но многие ключевые посты сейчас в руках специалистов, которые так или иначе связаны с финансами. Тенденции белорусской экономики – противостояние внешним вызовам и создание комфортных условий для привлечения инвестиций.

Ситуация в мире складывается непростая – на фоне торговых войн и кризиса ВТО. Немало волнений и на международной политической арене. Отсюда и главное требование Президента – максимально учитывать эти факторы. На совещании присутствовали и губернаторы. Важно, чтобы все идеи нашли развитие и в регионах.

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз, и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать нам неприемлемо.

Нам тогда не решить ни экономические, ни социальные задачи без уверенного и – в хорошем смысле – агрессивного роста. Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало.

На лицо санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны – это уже новая «нормальность».

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового валового внутреннего продукта, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса. Поэтому сегодня от премьер-министра хотелось бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не меньше $100 млрд – такую амбициозную задачу мы перед собой поставили в перспективе.

Международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий – и это главное, у нас есть. Раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения. Прежде всего, речь идет о вопросах несбалансированности текущего счета в платежном балансе, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка.

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Национальная экономика в 2018 году демонстрирует рост практически во всех отраслях. Есть относительная ценовая стабильность. По предварительным прогнозам, инфляция до конца года не выйдет за пределы ожидаемых 5,5 %. Растут и доходы населения.

При возможности государство стремится финансово поддерживать также пенсионеров. Очередное повышение пенсий было в начале ноября.

Обсуждали на совещании и изменения в Налоговом кодексе. Глава государства потребовал не нагнетать обстановку непроработанным документом. Задача стоит сделать его понятным и обществу, и бизнесу. Все предложения будут дошлифованы.

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы
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Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Какие основные точки роста видит правительство Беларуси в 2019 году и на каком фундаменте будет строиться национальная экономика? 26 ноября...
 
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